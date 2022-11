ERC veta la proposta del PSC de modificar el Fons de Transició Nuclear

El grup d’ERC al Parlament ha presentat aquest dimarts a la Mesa una petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre una proposició de llei que el PSC havia demanat tramitar per lectura única en el ple d’aquesta setmana per a modificar l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i que s’ha de destinar al Fons de Transició Nuclear.

En roda de premsa a la cambra catalana, les diputades republicanes Maria Jesús Viña i Irene Aragonès han explicat que d’aquesta manera “paren durant uns dies la tramitació” d’aquesta proposició i per tant fan que decaigui de l’ordre del dia del ple la votació per a tramitar-la per lectura única.

Pla general de l’hemicicle en un moment de les votacions de les mocions al ple del Parlament. Data de publicació: dijous 10 de novembre del 2022, 12:40 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Demanen als socialistes que recapacitin

Han reclamat als socialistes recapacitar i rectificar aquesta iniciativa, ja que consideren que consideren que el PSC vol convertir el fons en una “repartidora”, i han acusat els socialistes de no pensar en les 3.000 famílies que es veuran afectades del tancament de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós .

Les diputades republicanes han criticat que aquesta iniciativa s’ha fet “corrent, malament i en solitari”, asseguren que hi ha un problema competencial en la proposta dels socialistes i consideren que ataca al sistema de finançament de Catalunya, ja que amplia l’àrea d’impacte dels fons i inclou a quatre municipis d’Aragó.

Aragonès ha explicat que estan d’acord amb augmentar un 50% l’impost, però no que s’ampliï l’àrea d’afectació de 20 a 30 quilòmetres i que no es contempli que surtin beneficiats els municipis per nuclis de població, sinó per terme municipal, la qual cosa permetria que es beneficiessin altres localitats més allunyades de les centrals nuclears.

Un Fons clau per als ajuntaments afectats per les centrals

“El PSC vol canviar les normes del joc des dels despatxos”, ha criticat la diputada Aragonès, que ha sostingut que aquest fons té per objectiu la transformació del territori i garantir la prosperitat de les poblacions que es veuran afectades pel tancament de les centrals, previst per a dins de deu anys.

Totes dues diputades s’han preguntat quina cerca el PSC amb aquest iniciativa: “Carregar-se el reglament que s’ha pactat amb consens ampli de les poblacions afectades?”, i han subratllat que hi ha una invasió competencial clara, ja que la iniciativa contempla que deixi de ser la Generalitat qui decideixi a què es destinen aquests fons.

El Fons de Transició Nuclear és un fons on s’hi recapta impostos de les centrals nuclears i que van destinats als ajuntaments afectats per aquestes infraestructures. El que vol el PSC és incrementar el radi de municipis que es consideren afectats per les centrals nuclears. A més, també hi ha la voluntat d’incrementar la recaptació.

En aquest sentit, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha titllat de “filibusterisme” als republicans i expliquen que amb aquesta proposta “incrementem els recursos dels fons, modifiquem la governança i ampliem els municipis”. D’aquesta forma, els socialistes reivindiquen la seva proposta