ERC segueix negociant la malversació i garanteix que no beneficiarà a Griñán

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha explicat que el seu partit continua negociant sobre la modificació de la malversació en el marc de la reforma del Codi Penal per eliminar la sedició, i ha garantit que la seva proposta per penar només casos amb lucre personal no beneficiarà a l’expresident de la Junta d’Andalusia José Antonio Griñán, condemnat pels ERE.

En roda de premsa aquest dilluns, també ha descartat que la trama de ‘Kitchen’ quedi “impune” arran d’una modificació com la que planteja ERC, per tornar a la versió del Codi Penal en 2015, i ha reiterat el compromís del seu partit en la lluita contra la corrupció.

Marta Vilalta, sense embuts, contra Junts per Catalunya/UCE

Negociacions en marxa fins dimarts

Preguntada per si podrien acceptar una contraproposta del PSOE per penar la desviació pressupostària en la malversació, ha cridat a trobar “punts d’acord i veure quines són les transaccions” en unes negociacions que seguiran durant aquest dilluns i dimarts, ha dit.

També ha advertit que en “el 1-O no va haver-hi recursos públics gastats amb finalitats indegudes o de manera fraudulenta”, i que els republicans defensaran una modificació del Codi Penal perquè el delicte de malversació no sigui usat contra l’independentisme i la dissidència política.

Vilalta assegura que ERC no permetrà fer els ulls grossos amb la corrupció

Sobre la decisió de Podemos de desmarcar-se d’una esmena transaccional entre PSOE i ERC, després de dubtes sobre la possible interpretació judicial del text, Vilalta ha sostingut que ERC continuarà negociant fins a l’últim minut, i ha afegit: “Ningú està dient que es faci els ulls grossos amb la corrupció. Això ERC no ho permetrà mai”.

D’altra banda, ha afirmat que continuen negociant amb el PSOE i Unides Podem sobre les esmenes presentades al delicte de desordres públics agreujats per a introduir “millores” en el redactat.