Junts demana “més humilitat” al Govern per negociar els pressupostos

El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha constatat que el seu partit encara té “desavinences no menors” amb el Govern i que les negociacions sobre els pressupostos s’estan allargant més del que voldrien. En una roda de premsa, Rius ha explicat que encara tenen “algunes discrepàncies en temes com salut, renovables, polítiques socials i també ensenyament” i ha recordat a ERC que no poden fer res en solitari.

“Calen més concrecions i humilitat”, ha etzibat Rius en declaracions recollides per l’ACN. “És un Govern amb 33 diputats i, per tant, haurà de buscar majories i no adhesions”. El portaveu de Junts ha criticat que ERC encara aposti per un acord de claredat sobre el referèndum d’independència quan el Parlament ja va dir que no tenia recorregut. Junts ha fet arribar una proposta amb una cinquantena de punts per negociar els pressupostos i vincula l’eix nacional a qualsevol pacte per tirar endavant els comptes del 2023.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una atenció als mitjans / ACN

Junts celebra l’anunci de Trias

Rius també s’ha mostrat “encantat” amb la decisió de Xavier Trias de presentar-se a les primàries del partit per escollir el candidat de Junts a les eleccions municipals. El portaveu considera que Barcelona “necessita un canvi urgent després d’aquests vuit anys amb l’alcaldessa Colau”, tot i que ha preferit no entrar a valorar els detalls de la candidatura perquè aquest vespre Trias ha de confirmar oficialment la seva candidatura davant la militància barcelonina.

La reforma del Codi Penal i la “cirurgia estètica” a Espanya

El portaveu de Junts ha recordat que el partit ha presentat 19 esmenes per equiparar els delictes de sedició o injúries a la “legislació europea” i ha insistit que els fets del 2017 “no són delicte” i, per tant, qualsevol “cirurgia estètica” per blanquejar l’estat espanyol suposa un pas enrere en el conflicte català. Respecte a la malversació, Rius aposta per tornar a la “redacció anterior” a la reforma del PP del 2015 i ha assegurat que amb la seva proposta el PSOE “vol deixar les coses exactament on eren”.