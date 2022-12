Turull critica ERC en el Codi Penal: “Ajuden a maquillar la repressió”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que els republicans estan ajudant al govern espanyol a “maquillar els elements de repressió contra l’independentisme en comptes d’eliminar-los”. En una atenció als mitjans aquest diumenge des de Granollers, Turull ha considerat que la darrera proposta en què treballen PSOE i Unides Podem és només una “falca a la reforma que va fer el PP per perseguir l’independentisme”. Així doncs, el secretari general de Junts ha considerat que les esmenes que ha presentat el seu partit “s’aprofitin” i que “l’independentisme s’uneixi per reivindicar que l’1 d’Octubre no va ser un delicte”. Per altra banda, ha qualificat la nova malversació de “catifa vermella a la cúpula judicial i al seu activisme polític contra l’independentisme perquè pugui actuar com li dona la gana”. En ser preguntat pels pressupostos, Turull ha criticat que els republicans els demanen una “adhesió i no una negociació”.

Turull s’ha mostrat molt crític amb les actuacions dels republicans i ha assegurat que “és hora que s’uneixi l’independentisme”. En aquest sentit, ell mateix ha explicat que la nova reforma del Codi Penal només està “maquillant” alguns aspectes de la llei i que en cap cas s’estan eliminant els “elements de repressió”. Per posar un exemple, Turull ha parlat del delicte de desordres públics, del qual es podria extreure que les mobilitzacions socials haurien d’estar penades amb presó. “Hem de lluitar per mantenir el principal actiu de l’independentisme que és la mobilització”, ha assegurat Turull. És per això, que el secretari general de Junts ha reiterat que “s’aprofitin les esmenes que han presentat per eliminar ellò que va construir el PP per perseguir l’independentisme”.

Jordi Turull, secretari general de Junts durant el consell nacional del partit / Cedida

L’arbitrarietat i la malversació, punts claus de les esmenes de Junts

Turull també ha carregat contra el govern espanyol i ha assegurat que el nou delicte de malversació que es proposa té una clàusula que podria ser molt perjudicial pel govern català. En aquest aspecte, el secretari de Junts ha parlat d’un punt on és parla de “l’ús de fons no adequat”. Ell s’ha preguntat si això volia dir que es podria “recriminar que un càrrec polític vagi a explicar el Procés fora de Catalunya”, o bé si “s’utilitzen fons per fer allò que demanen els votants”. “No hem de deixar espai per l’arbitrarietat”, ha etzibat Turull qui ha afegit que el poder judicial espanyol pren decisions arbitràries i, per tant “no se’ls ha de deixar marge per fer-ho”.

Uns pressupostos que “ja no són de Junts”

El secretari general de Junts també ha estat molt tallant en ser preguntat pels pressupostos. Turull ha assegurat que ERC “no demana una negociació sinó una adhesió”. És per això que ha reiterat que volen saber quines de les seves propostes entraran dins d’aquest projecte i quines seran les més prioritàries per prendre una decisió. “Demanem menys retrets i més humilitat”, ha dit. Pel que fa a la creença que aquests pressupostos són els que un dia va formular l’exconseller Jaume Giró, Turull ha assegurat que “aquests ja no són els pressupostos de Junts”, ja que “han canviat els quantitats, a qui va adreçades i l’ordre de prioritats”, ha afegit.