Vilalta anuncia que ERC presentarà esmenes per reformar la malversació

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit presentarà esmenes per a reformar el delicte de malversació, en el marc de la modificació del Codi Penal per derogar la sedició, amb la finalitat que no sigui “utilitzat per reprimir i perseguir el moviment independentista i la dissidència política”.

En una entrevista d’Europa Press, ha afirmat que en els pròxims “dies o hores” concretaran quan la presenten –tenen de termini fins al divendres–, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’obrís aquest dimarts a rebaixar les penes de la malversació sempre que no beneficiï a corruptes.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián / ACN

“Modificacions quirúrgiques”

Vilalta ha avançat que ERC plantejarà modificacions quirúrgiques per reduir al màxim el marge interpretatiu del nou text i assegurar que s’aplica conforme a l’objectiu de la reforma, que és “que no puguin ser utilitzades acusacions falses de malversació per perseguir, inhabilitar i reprimir” a l’independentisme.

Preguntada per si confien que PSOE i Unides Podem donin suport a l’esmena a la malversació, ha assegurat que negocien per aconseguir majories suficients i que la reforma prosperi: “Veurem en els pròxims dies i setmanes quina és l’evolució. La vocació és trobar aquestes majories i poder aprovar definitivament una reforma del Codi Penal que començava amb l’eliminació del delicte de sedició, que era un pas importantíssim”.

Negociacions en marxa

Vilalta també s’ha obert a estudiar les esmenes que presentin els grups sobre el nou delicte de desordres públics agreujats –els comuns ja han anunciat que ho faran– per a introduir qualsevol “millora” en el redactat de la proposició de llei del PSOE i Unides Podem.

Segons ha sostingut, la redacció dels desordres públics en aquesta proposició de llei no és la que ERC hagués fet en solitari, però sí que creuen que millora la tipificació d’aquest delicte, “en tant que es rebaixen penes i s’aclareixen els criteris o les exigències” d’aplicació.

Tant el Govern com l’executiu estatal emmarquen aquestes reformes en els acords aconseguits en la taula de diàleg, i de moment ERC no ha concretat si la reforma de la malversació buscarà recuperar la tipificació d’aquest delicte prèvia a 2015, quan el govern espanyol del PP va impulsar canvis en la seva redacció, com va suggerir fa unes setmanes el president de la Generalitat, Pere Aragonès.