Els Mossos investiguen la causa del xoc de trens a Montcada

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l’accident de tren que aquest dilluns ha deixat 155 persones ferides, la majoria lleus, a l’estació de tren de Montcada i Reixac-Manresa. El cap dels serveis especialitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Joan Carles Gómez, ha explicat que la policia catalana investiga a quina velocitat anava el tren que xocat contra el comboi que estava aturat a l’estació i ha assegurat que és d’hora per avançar cap hipòtesi. “Les causes de l’accident encara s’estan investigant”.

Fonts de Renfe han declarat a El Món que els seus tècnics i el personal d’Adif també estan “recopilant informació” per preparar un informe que després compartiran amb els Mossos. “És molt d’hora per parlar de causes”, reiteren. L’operador ferroviari ha informat que el personal de Renfe ha començat a retirar els trens accidentats. L’incident ha provocat afectacions a les línies R4, R7 i R12, però la circulació s’ha pogut restablir per via única poc més d’una hora després de l’encalçament entre els dos trens.

Els serveis d’emergència han traslladat 39 persones a centres hospitalaris per l’accident a Montcada / ACN

Sánchez defensa que l’accident “no té res a veure” amb la manca d’inversions

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha defensat que l’accident és un “episodi puntual” i ha insistit que cal ser “seriosos i rigorosos” perquè “no té res a veure amb les obres i inversions” que estiguin pendents i ha demanat “no barrejar coses que no tenen res a veure”. Sánchez ha retret al president Aragonès que hagi reclamat “explicacions” en calent. “No traslladem que això té a veure amb les inversions que s’han de realitzar a Rodalies”, ha dit.

Amb tot, l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos, ha reclamat a Renfe que s’afanyi a “parlar del nou projecte” per remodelar l’estació de Montcada i Reixac-Manresa ho ha tingut lloc l’accident, ja que és una de les que està pendent de millorat. “Aprofito per demanar a Renfe que no triguem més i ens asseiem a la taula per parlar del nou projecte”. Campos ha recordat que Montcada té cinc estacions de Rodalies i que dues estan pendents de remodelar des de fa molt temps.