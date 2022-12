Uns 150 ferits en un xoc entre dos trens a Montcada i Reixac

Un xoc entre dos trens a l’estació de Rodalies de Montcada i Reixac-Manresa ha deixat almenys 150 ferits lleus i cinc en estat menys greu, segons l’últim balanç del SEM. Tres persones en estat lleu han estat traslladades a diferents centres hospitalaris. L’accident ha provocat afectacions a les línies R4, R7 i R12 de Rodalies. L’operador ferroviari està muntant el dispositiu de transport alternatiu per portar els viatgers cap a la Sagrera.

Alerta #FERROCAT Montcada i Reixac



Darrera actualització @semgencat



150 persones en estat lleu i 5 en estat menys greu.



De moment 3 trasllats en estat lleu a diferents centres sanitaris. — Protecció civil (@emergenciescat) December 7, 2022

El xoc s’ha produït cap a les 7.50 del matí per encalçament entre els dos trens, és a dir, que un tren ha impactat contra l’altre comboi envestint-lo per darrera, ha informat Renfe. La majoria de passatgers estan “contusionats”, segons han explicat els serveis d’emergència desplaçats sobre el terreny. De moment no se sap si els maquinistes han patit lesions. Protecció Civil i el Sistema d’Emergències Mèdiques han activat el protocol Ferrocat per a accidents ferroviaris. El SEM ha enviat 18 ambulàncies i els Bombers han despatxat set dotacions per ajudar en l’evacuació dels trens, que ja ha finalitzat.

Renfe ha assegurat que encara estan investigant les causes de l’accident. Els usuaris del tren han reaccionat amb indignació i s’han queixat de la falta d’informació per part de Renfe.

Accident de @rodalies a #Montcada. Un tren estacionat amb passatgers direcció #Barcelona ha estat embestit per un altre. Diversos ferits. Errors de seguretat imperdonables. pic.twitter.com/Nyvoc8lICq — Josep Jorge (@josepjorge) December 7, 2022

Accident entre dos en hora punta i circulació interrompuda

L’accident entre els dos trens s’ha produït en hora punta. Alguns testimonis han explicat que l’impacte ha estat fort, malgrat que els dos combois anaven a una velocitat molt baixa, i que alguns vagons anaven plens. “El tren anava ple i el meu vagó, que era l’últim, estava totalment ple”, ha explicat un viatger a RAC1. “Ens han fet baixar a tots. Ara tothom està fora del tren, hi ha gent que està agafant trens de tornada”.

La circulació de trens ha interrompuda a l’R4 i l’R12 entre Montcada-Bifurcació i Terrassa durant un parell d’hores, però ja s’ha restablert, segons Renfe.