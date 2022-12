Aragonès exigeix “explicacions” a Renfe i Adif per l’accident de tren a Montcada

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit “explicacions” a l’estat espanyol per l’accident de tren que aquest matí ha deixat 155 persones ferides, la majoria lleus, en un xoc entre dos trens a Montcada i Reixac. “Calen totes les explicacions de Renfe, Adif i el govern espanyol. Millorar el servei a Catalunya és urgent i inajornable”, ha dit Aragonès en una piulada. Presidència està fent un seguiment de l’accident a través dels serveis d’emergències.

L’accident ha tingut lloc a les 7.50 del matí i ha provocat afectacions a les línies R4, R7 i R12. Almenys 39 persones han estat traslladades a diferents centres hospitalaris per avaluar el seu estat. Renfe encara investiga les causes de l’incident.

L’accident de Montcada ha deixat 155 ferits / ACN

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que és d’hora per parlar de les causes de l’accident i ha defensat que es tracta d’un “episodi puntual” que “no té res a veure el que ha passat avui amb les obres i inversions que estem realitzant a tota la xarxa de Rodalies”. Sánchez ha recalcat que no és moment de “fer hipòtesis” i ha demanat cautela. “A vegades hi ha accidents com aquest i el millor és esperar els resultats de la investigació que s’està fent”.

Territori s’ofereix a Renfe per millorar el servei de Rodalies

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat que la Generalitat vol ser “part de la solució” per millorar el servei ferroviari a Catalunya i evitar “incidències”. Fernández ha avançat que el seu departament obrirà un expedient informatiu sobre l’accident a Montcada per poder fer un seguiment del cas.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha estat especialment crítica amb Renfe i el govern espanyol. “De poc serveix celebrar abonaments gratuïts, quan Renfe i el govern de l’Estat condemna les treballadores a desplaçar-se amb retards i males condicions”, ha etzibat. Reguant ha recordat que “garantir transport públic universal implica invertir, mantenir i ampliar la xarxa”.