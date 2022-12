Un testimoni de l’accident a Montcada: “Ens hem sentit abandonats”

Un dels viatgers que anava en el tren de Rodalies que ha estat envestit per un altre comboi aquest matí a Montcada i Reixac ha criticat la gestió de Renfe. “Ens hem sentit abandonats”, ha dit Josep Jorge en una entrevista a Ràdio Estel. “Com és possible que passi això i es posin en risc tantes persones?” El viatger, que ha “sortit volant”, ha relatat que el personal de Renfe de l’estació estaven molt nerviosos i que els ha costat reaccionar. “Hi ha hagut sensació d’abandonament, que no de caos, perquè la gent ha reaccionat amb calma”.

Jorge ha explicat que el tren encalçat estava aturat a l’estació i que en el moment de l’accident encara hi havia gent pujant als vagons. “Hem sentit un impacte molt fort”. El viatger lamenta que la “seguretat no ha estat una prioritat” i que ha denunciat la “manca de tracte humà”. Molts viatgers, sobretot persones grans, estaven en estat de xoc. “El tren es deu haver mogut un o dos metres”, ha detallat. “Errada tècnica o humana, algú ha d’assumir responsabilitats”.

L’accident de Montcada ha deixat 155 ferits / ACN

Més de 150 ferits en l’accident de tren a Montcada

El xoc entre els dos trens ha deixat almenys 155 persones ferides, la majoria per contusions, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tres persones han estat traslladades a diferents centres sanitaris. L’accident ha provocat afectacions a les línies R4, R7 i R12, tot i que a poc a poc el servei està recuperant la normalitat. Renfe investiga les causes de l’incident.

Els serveis d’emergències han rebut la primera trucada d’auxili poc abans de 8.00 i s’ha posat en marxa un ampli dispositiu amb gairebé un vintena d’ambulàncies i set dotacions dels Bombers per evacuar els trens. “El tren anava ple i el meu vagó, que era l’últim, estava totalment ple”, ha explicat un altre viatger. “Ens han fet baixar a tots. Ara tothom està fora del tren, hi ha gent que està agafant trens de tornada”.