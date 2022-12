Sánchez s’obre a una reforma quirúrgica de la malversació

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha mostrat disposat a fer una reforma quirúrgica del delicte de malversació, que en cap cas rebaixaria les penes per casos de corrupció. La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE i Podemos –amb la col·laboració d’ERC– entra en la seva fase decisiva amb tot per lligar i enmig d’una pluja de crítiques pels possibles efectes secundaris que pot tenir la derogació del delicte de sedició, que serà substituït per un delicte de desordres públics agreujats.

Fonts de la Moncloa han assegurat que els socialistes estan disposats a estudiar les propostes que es presentin abans de finals de setmana, quan es tancarà el termini per presentar esmenes al Congrés dels Diputats. El PSOE ja ha avançat que presentarà esmenes, però no relacionades amb la malversació. Podemos i ERC, en canvi, volen introduir canvis per deixar sense efecte la reforma a mida que va fer el PP l’any 2015 per equiparar les penes de la corrupció de tota la vida amb les de l’administració deslleial, és a dir, destinar fons públics a partides irregulars, com podria ser l’organització d’un referèndum unilateral.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz | EP

Sánchez busca homologar Espanya als estàndards europeus

Amb la reforma de la malversació, l’execució persegueix el mateix objectiu que amb la derogació de la sedició: homologar el delicte amb la resta de països europeus. Conscients que el PSOE pot patir molt desgast si tira endavant les dues reformes, Sánchez i el seu equip han posat en marxa una campanya per fer pedagogia de les mesures. En el cas de la malversació, es tractaria de diferenciar entre la corrupció i altres casuístiques, com destinar fons europeus a pagar la despesa corrent d’una administració pública. Aquest segon cas seria un exemple de malversació, però no de corrupció, que hauria de tenir el seu propi ventall de penes, atenuants i agreujants.

La Moncloa creu que la derogació de la sedició i la reforma de la malversació no tindran un cost electoral insalvable i espera situar el PSOE com a primera força de l’estat a les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc el maig del 2023. Amb tot, l’auge del PP i la resistència de Vox –la suma dels dos partits superaria la majoria absoluta segons algunes enquestes– obliga el PSOE a moure’s amb cautela per no donar massa munició al PP. Amb tot, el govern espanyol considera que la seva estratègia pactista amb la Generalitat dona bons resultats i que la gestió del conflicte català reforça la seva imatge de partit d’ordre.