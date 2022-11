PP i Vox arrasarien a les eleccions espanyoles, segons una enquesta

El PP i Vox arrasarien en les pròximes eleccions generals espanyoles. Segons una enquesta de Gad3 per al diari ABC, els populars obtindrien 141 escons i el 34% dels vots, mentre que la ultradreta aconseguiria 41 escons i 14,2% de les paperetes. La suma dels dos partits assoliria una majoria absoluta folgada amb 182 escons, sis per sobre del llindar que marca la majoria del Congrés dels Diputats.

El baròmetre, que recull 8.000 entrevistes fetes des de setembre, augura un mal resultat del PSOE, que es quedaria amb 109 escons, i constata la caiguda lliure de Podemos, que amb 19 escons hauria perdut pràcticament la meitat dels diputats que va treure el 2019. Amb aquestes xifres, l’esquerra espanyola tindria impossible repetir el govern de coalició que els va permetre arribar a la Moncloa.

Els partits independentistes catalans i bascos traurien uns resultats pràcticament idèntics als de les últimes generals –ERC (13), Junts (7), PNB (6), Bildu (5) i CUP (2)–, però perdrien la seva capacitat d’influir en l’agenda legislativa espanyola.

L’efecte Feijóo consolida el lideratge del PP

L’arribada d’Alberto Núñez Feijóo a la presidència del PP ha capgirat l’espiral descendent dels populars. La imatge aparentment més moderada de Feijóo li ha permès encapçalar les enquestes dels últims mesos –amb l’excepció del baròmetre del CIS, que continua donant avantatge al PSOE–. Malgrat tot, l’embranzida del PP ha perdut certa força, ja que en el baròmetre del mes de juliol publicat pel mateix diari els populars obtenien entre 155 i 159 escons, mentre Vox es quedava en una forquilla de 37-39 escons.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president del PP, Alberto Núñez Feijoo / ACN

Segons l’últim sondeig de Gad3, el PP guanyaria les eleccions municipals del 2023 i seria la primera força de l’estat espanyol amb el 32,8% dels vots, cinc punts més que el PSOE (27,7%). Els populars i Vox (5,8%) absorbeixen pràcticament tots els vots que perd Cs, que tindria un paper residual amb l’1,1% dels sufragis.

El CIS dona avantatge al PSOE a les eleccions generals

L’últim baròmetre del CIS, publicat fa tot just 10 dies, dibuixa un escenari totalment diferent. El PSOE seria la primera força a les pròximes eleccions generals espanyoles amb el 32,7% dels vots, mentre que el PP cauria fins al 27,2% de les paperetes. Segons el CIS, la ciutadania espanyola castiga el PP per trencar les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Amb tot, el sondeig no va poder captar amb precisió els efectes de la derogació del delicte de sedició anunciada per Pedro Sánchez, ja que les entrevistes es van completar només un dia després que el president espanyol fes l’anunci durant una entrevista a la Sexta.