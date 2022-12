Junts porta al Parlament destinar els pisos ocupats “conflictius” a “habitatge social”

Junts per Catalunya ha registrat una proposició de llei aquest dimecres perquè els ajuntaments tinguin la capacitat de destinar els pisos ocupats “conflictius” a “habitatge social”. Així ho ha explicar en roda de premsa el president del grup parlamentari, Albert Batet, i la diputada i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Plantegen modificar la llei del dret a l’habitatge per tal que els ajuntaments puguin dedicar immobles desocupats, que siguin propietat de grans tenidors, a “lloguer social” en un termini màxim de 7 anys.

Marta Madrenas / ACN

Crítiques a ERC per aturar la iniciativa de Ciuró

Alhora, Batet ha volgut atacar ERC i els ha acusar “d’aturar” una iniciativa de les mateixes característiques que havia impulsat l’aleshores consellera de Justícia, Lourdres Ciuró. A més, el partit de Turull i Borràs espera que tots els grups parlamentaris que tenen alcaldes a Catalunya donin suport a la llei davant d’una problemàtica que la defineixen “d’alarma social”.

Amb això, Madrenas ha admès que hi ha la possibilitat que en última instància aquesta modificació de llei sigui impugnada pel Tribunal Constitucional, ja que el govern espanyol va impugnar dilluns davant del mateix tribunal un article de la llei catalana contra els desnonaments per una qüestió de competència. Ara bé, Junts defensa que autoritzar els ajuntaments a destinar pisos ocupats “conflictius” és “perfectament vàlid”. “A més, hi ha una àmplia majoria social i parlamentària”, ha afegit Madrenas.

Volen dotar de mecanismes els ajuntaments

A més, Junts vol que tant les comunitats de propietaris com els ajuntaments puguin instar els grans tenidors a fer un desallotjament quan hi hagi una ocupació “il·legal”, “conflictiva” o que generi problemes de convivència. A parer seu, haurien de tenir els mecanismes per exigir el desallotjament si en 30 dies el propietari no ha iniciat es tràmits perquè s’executi. Si finalment es desallotja per ordre judicial, volen que els ajuntaments puguin destinar aquests habitatges a “polítiques socials”.