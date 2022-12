El Govern comença les reunions monogràfiques amb Junts pels pressupostos

Junts ha aconseguit el que volia i el Govern ha accedit a fer reunions monogràfiques pels pressupostos, tal com fan el PSC i els comuns. Tal com ha avançat l’ACN i ha pogut confirmar El Món, l’executiu, encapçalat per les conselleres de la Presidència, Laura Vilagrà, i d’Economia, Natàlia Mas, s’han reunit aquest dimecres amb Junts per Catalunya. De fet, han abordat dues carpetes de forma telemàtica. La primera, que ha començat a les 11:30h, ha estat per tractar salut, mentre que la segona ha estat per tractar les energies renovables.

Josep Rius, Vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya 2/12/2022 / Mireia Comas

Reunions amb el PSC i comuns

Abans, però, aquest matí l’executiu també s’ha reunit amb el PSC per tractar la carpeta de les infraestructures, una dels sis grups de treball que va anunciar Illa la setmana passada. De fet, es tracta de la tercera reunió monogràfica amb els socialistes. La primera va ser per parlar de salut el passat divendres, mentre que el dilluns s’hi va tractar sobre política energètica. A diferència de Junts, la trobada ha estat al Palau de la Generalitat.

El Govern i els comuns també es reuniran aquesta tarda un cop més, per tractar els comptes de la Generalitat, que s’hauran de prorrogar més enllà de l’1 de gener perquè no hi ha prou marge per aprovar-los abans i arribar a un acord. Aquest cop, però, serà sense les dues conselleres.

L’executiu confia en arribar a un acord en els propers dies amb els grups parlamentaris per poder iniciar la tramitació dels comptes al Parlament. Així ho assegurava la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts. De fet, Plaja va reconèixer que el Govern havia “accelerat” els contactes amb els tres grups parlamentaris.

Acord amb els agents socials

Al marge dels partits, el Govern va presentar dilluns un acord a Palau amb els agents socials -Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT- sobre els pressupostos. Van signar un document de compromisos de cara als comptes del 2023, que inclou l’augment de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en un 8,7%.

La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, deia dilluns en una entrevista a l’ACN que era “molt difícil” tancar un acord aquesta mateixa setmana. L’executiu vol aprovar els comptes al Consell Executiu la setmana que ve, i poder-los entrar al Parlament abans d’acabar l’any -previsiblement entre el 27 i el 30 de desembre.