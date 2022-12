Junts demana al Govern reunions sectorials pels pressupostos com el PSC

Junts per Catalunya ha demanat aquest dilluns al Govern en roda de premsa el mateix mecanisme que utilitzen el PSC i els comuns per abordar les negociacions dels pressupostos. El portaveu i vicepresident del partit, Josep Rius, ha demanat reuions sectorials per intensificar les negociacions. “Per intentar accelerar les negociacions demanarem fer reunions de fiscalitat, drets socials, educació, energies renovables i salut”, ha explicat el portaveu de Junts. En aquest sentit, el vicepresident de Junts creu que “no es pot imposar un model ideològic” i s’ha de “consensuar”.

Josep Rius, Vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya 2/12/2022 / Mireia Comas

Alerta de les discrepàncies i demana informació a l’executiu

Rius ha assegurat que les “discrepàncies encara són importants” amb el Govern pel que fa a l’aprovació dels pressupostos i considera que el Govern “s’hi ha posat tard”. “Només té 33 diputats i hi ha mana d’informació”, ha assegurat Rius, que assegura que estan sent unes negociacions “excessivament lentes”.

Seguint la mateixa línia, Rius diu que no demanen una “baixada d’impostos”, sinó que sol·liciten un “model basat en la justícia fiscal”. “Perquè les classes mitjanes i altes no es vegin ofegades per la inflació. Demanem que no pugin impostos per la inflació”, explica el vicepresident de Junts per Catalunya. A més, ha recordat que el partit ha demanat al Govern uns ajuts a les petites i mitjanes empreses per fer front a l’encariment del preu de l’energia.

Vincula l’aprovació dels comptes al Hard Rock

Igual que el PSC, Rius ha vinculat l’aprovació dels comptes al projecte del Hard Rock. “És perfectament compatible amb la sostenibilitat”, opina Rius, que creu que ERC atura el projecte per “raons ideològiques”. De fet, ha recordat el manifest de la cambra de Tarragona, així com d’alcaldes de la zona que donen suport al projecte. Pel que fa a les ocupacions delinqüencials, Junts demana una unitat específica dels Mossos d’Esquadra per fer front al “creixement d’aquest tipus de delicte”. “És urgent i és necessària”, opina Rius.

Pel que fa a la reforma del Codi Penal, Rius s’ha queixat que ERC i PSOE hagin tombat la seva esmena a la totalitat, en la qual es basava en derogar el delicte de sedició, sense tocar el de desordres públics agreujats. “El delicte de desordres públics agreujats posa en perill el dret a la manifestació. Existeix un gran consens entre els riscs i els perills que suposa aquesta reforma”, explica Rius, que ha anunciat la presentació d’esmenes parcials. En aquest sentit, també anima a Junts a anar a la manifestació d’aquest dimarts convocada per l’ANC, on hi serà tant Turull com Borràs. Amb això, no ha descartat presentar esmenes per reformar el delicte de malversació.