Els presos d’ERC recusen Lesmes per evitar que jutgi el recurs contra els indults

Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa han recusat l’expresident del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El motiu és evitar que formi part del tribunal que ha de revisar el recurs interposat contra els indults. Lesmes es va reincorporar a la seva plaça de magistrat efectiu, a la secció cinquena de la sala tercera del Tribunal Suprem, la del Contenciós Administratiu, que té sobre la taula els recursos de l’exdelegat del govern espanyol durant el Primer d’Octubre, Enric Millo, i Vox contra la mesura de gràcia atorgada pel president espanyol Pedro Sánchez.

La defensa dels presos polítics d’ERC entén que Lesmes està “contaminat” i s’hauria d’apartar del debat i de la decisió sobre el recurs. D’aquí, reclamen a la mateixa sala la recusació de per falta d’imparcialitat i per hi ha interès directe entre el magistrat i la causa . A més, interpreten que el magistrat mostra una manca “d’aparença d’imparcialitat” segons els criteris del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Carme Forcadell / ERC

Declaracions com a prova

Com a prova d’aquesta contaminació, recorden les declaracions de Lesmes al Fòrum de Justícia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid l’any 2021 quan va assegurar que els indults eren “difícils d’acceptar”. A més, en l’obertura de l’any judicial 2022-2023, el passat 13 de setembre, Lesmes es va pronunciar en defensa de l’actuació dels magistrats i magistrades del Suprem, i en contra de la “desjudicialització”. Dues intervencions que comprometen la seva imparcialitat en el sentit que deixen “irremeiablement compromesa”.

En aquest marc, l’incident de recusació es complerta amb un informe desfavorable del Suprem contra els indults preceptiu que es va dirigir al Ministeri de Justícia, tramitat oficialment per Lesmes en qualitat de president de l’alt tribunal. Un fet que constata que el magistrat ha participat directament de l’objecte del recurs en l’exercici d’un càrrec públic, cosa que també és causa de recusació. La possibilitat que Lesmes influeixi en el tribunal i la feblesa intrínseca dels mateixos indults catalogats com a “reversibles” han fet reaccionar a la defensa dels presos republicans. De fet, la recusació també és la base d’un futur recurs per manca de garanties davant un virtual recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.