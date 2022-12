Robles, exdirigent de Cs, molt dur amb Arrimadas i Rivera: “Em sento decebut”

L’exdiputat al Parlament de Catalunya de Ciutadans, Antonio Robles, d’Albert Rivera, ha explicat que “es mirava el seu melic i el seu poder, sent un polític clàssic”, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. A més, assegura que Rivera de seguida va passar a ser una persona “nou vinguda” a “voler ser el rei del mambo”. “Ell no havia estat en la resistència ni en la construcció de Ciutadans“, explica Robles.

Alhora, qualifica d’error no pactar amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “No ho fa perquè pensa que vol ser president. No li podrem perdonar mai”, opina Robles, que d’aquesta forma assegura que haguessin evitat pactar amb “l’esquerra populista i l’independentisme”. “Em sento decebut amb ell”, reflexiona Robles.

Els exdirigents de Cs José Manuel Villegas i Albert Rivera en una reunió del partit / Europa Press

Sobre Arrimadas: “Ella no és Ciutadans”

Alhora, Robles argumenta la millora dels resultats de Ciutadans, assolint fins a 36 diputats l’any 2017, perquè “els avisos del partit s’havien concretat l’any 2012 amb el canvi de rumb d’Artur Mas cap al procés”. “Molts votants del PSC van tenir precaució”, opina Robles, que compara Arrimadas amb Albert Rivera definint-la com una “benvinguda”. “Arrimadas té els mateixos tics que Rivera i comet el mateixos errors”, opina Robles, que la defineix de “classe alta”. “Ella no és Ciutadans i ho ha demostrat cada dia”, explica, que defineix d’error el fet que no presentés la seva candidatura a la investidura de la presidència de la Generalitat al Parlament. “La derrota de Ciutadans és una de les grans victòries del nacionalisme”, opina Robles. Robles també nega que Ciutadans hagi estat mai nacionalista espanyol i assegura que tots els intel·lectuals fundadors del partit espanyolista se senten decebuts amb Albert Rivera.

L’origen de Ciutadans

D’altra banda, ha explicat que l’origen de Ciutadans té a veure amb la “resistència” ia la lluita contra la llei de normalització lingüística i el “nacionalisme obligatori”. De fet, explica que tenia a veure com a resposta al PSC de Maragall, més pròxim al catalanisme. “Amb el tripartit, vam decidir prémer el botó vermell i crear el partit”, assegura Robles.

De fet, assegura que des de la seva creació el partit espanyolista va tenir dues famílies diferents: una part més de dretes i una part més aviat d’esquerres. “Des del començament no es posaven d’acord, per a res. Amb personalismes”, explica Robles, que al primer Congrés no es va poder escollit cap president ni cap secretari general. De fet, Albert Rivera surt escollit com a president de Ciutadans per l’ordre alfabètic, així com Robles en surt com a primer secretari general del partit.

“Albert Rivera representava una joventut liberal, mentre jo una esquerra de resistència”, assegura Robles, que l’any 2006 van aconseguir fins a 3 diputats. “Va ser tota una sorpresa treure aquest resultat”, explica Antonio Robles. “El nacionalisme no va entendre el nostre resultat, perquè ens havien obviat”, afirma el primer secretari general de Ciutadans, qui va durar un any al seu càrrec. Fins i tot diu que el Parament no tenia preparat cap despatx per al grup parlamentari.