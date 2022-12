El PSC no té pressa i apuja el preu per tancar els pressupostos

El PSC no té pressa per tancar un acord de pressupostos a Catalunya i ha aprofitat la necessitat d’ERC per apujar el preu dels seus vots, que cada vegada semblen més decisius pels dubtes que generen les converses amb Junts. Els socialistes pressionen el Govern perquè no porti els pressupostos al Parlament “fins que tot estigui negociat i tancat”. En una entrevista amb l’ACN, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que “ja no ve de 30, 40 o 45 dies” perquè no hi haurà pressupostos l’1 de gener i que l’objectiu és que s’aprovin durant el primer trimestre del 2023.

Conscients de la debilitat dels republicans, que volen aprovar els pressupostos per allargar la legislatura almenys fins després de les eleccions generals espanyoles de finals de l’any que ve, el PSC vol fer valer els seus vots per forçar l’impuls de macroprojectes com el Hard Rock o l’ampliació de l’aeroport del Prat, dues carpetes que han generat moltes friccions entre ERC, Junts i la CUP. Romero ha matisat que no es tracta d’allargar les converses el “màxim possible”, sinó “voler-les fer bé”.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, descarta una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès | Europa Press

La diputada també ha advertit als republicans que un acord de pressupostos “no es pot tancar en dos dies”, però sí que ha mostrat la predisposició del seu grup a arribar a acords parcials, com ERC ja ha fet amb els comuns. “Potser hi ha àmbits on és més fàcil posar-nos d’acord perquè coincidim. Doncs fantàstic, anem tancant carpetes“. El PSC s’ha fixat com a data límit el primer trimestre del 2023 per tenir un acord. “Com més aviat millor, però tenint en compte que anem a una pròrroga, ja no ve de 30, 40 o 45 dies, perquè aquesta pròrroga ja la tindrem”, ha dit Romero. “I a l’abril ja seria tard, perquè amb quatre mesos hi haurà dificultats tècniques per a gestionar els comptes”.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar la setmana passada que el Govern treballa “matí, tarda i nit” per tancar uns pressupostos que, formalment, encara espera acordar amb el PSC, Junts i els comuns malgrat les reticències manifestes i els vetos creuats dels tres partits. Les negociacions dels comptes del 2023 també han fet saltar les alarmes a la CUP, que tot i no voler participar de les converses ha posat el crit al cel per les propostes socialistes d’incloure el Hard Rock –igual que Junts– o l’ampliació de l’Aeroport del Prat a la taula de negociació dels pressupostos.