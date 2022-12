Les negociacions entre Govern i PSC avancen abordant la carpeta de Salut

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el PSC s’han reunit aquest divendres per abordar la carpeta de la conselleria de Salut, després que el líder socialista i cap de l’oposició anunciés aquest dijous al vespre en una entrevista de TV3 fins a 6 grups de treball per afrontar les negociacions dels pressupostos. Per la part socialista hi han assistit la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, els diputats Jordi Riba i Assumpta Escarp, i l’exsecretari d’Economia Martí Carnicer. Per part de l’executiu català hi han assistit la consellera d’Economia, Natàlia Mas, la secretària general del Departament de Salut, Mercè Salvat, i el director de CatSalut, Ramon Canal.

El Govern de la Generalitat de Pere Aragonès / Rubén Moreno

El PSC porta per primer cop propostes

Ambdues parts asseguren que la trobada ha estat “constructiva” i que ha durat fins a dues hores. S’hi han debatut propostes presentades pel grup socialista i Units per Avança, mentre l’executiu català ha explicat la planificació del Govern en polítiques sanitàries.

Així doncs, es tracta del primer cop que els socialistes porten propostes a les reunions amb l’executiu per afrontar els comptes de la Generalitat. De fet, en l’anterior trobada entre socialistes i l’executiu, el Govern es va mostrar sorprès per la manca de propostes dels socialistes. Tot i això, les negociacions s’han desencallat després que el Govern presentés tota la documentació a la trobada amb el PSC de la trobada del passat dimarts.

Illa anuncia fins a sis grups de treball

De fet, el líder de l’oposició, Salvador Illa, va anunciar aquest dijous fins a sis grups de treball per tractar diverses carpetes com poden ser les de Salut, Infraestructures, transició energètica, drets socials i educació, indústria i coneixement i racionalització i transparència. A més, també va posar com a condició la posada en marxa del projecte del Hard Rock i assegura que estan a “l’inici de l’inici” de les negociacions.