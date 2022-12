El Suprem dona la raó a la JEC en la polèmica retirada de l’escó a Juvillà

El Tribunal Suprem ha tornat a donar la raó a la Junta Electoral Central (JEC) en la polèmica retirada de l’escó de l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà. La sala contenciosa-administrativa del tribunal ha rebutjat el recurs presentat pel Parlament de Catalunya contra la resolució de la JEC que va deixar Juvillà sense acta de diputat malgrat que la sentència a sis mesos d’inhabilitació no era ferma.

El Suprem, que ja va rebutjar les mesures cautelars de la defensa de Juvillà amb arguments similars, ha recordat que ha tractat casos similars amb anterioritat i que sempre ha estat molt clar: la Llei Òrganica del Règim Electroal General (Loreg) prohibeix escollir condemnats a inhabilitació, encara que la sentència no sigui ferma, per delicte de rebel·lió, terrorisme, contra l’administració pública o contra l’administració de l’Estat.

Pau Juvillà i Laura Borràs al ple del Parlament / ACN

La JEC no es va excedir en deixar Juvillà sense escó

El tribunal considera que les mateixes causes que impedeixen a algú ser escollit són vàlides per la incompatibilitat del càrrec. Al febrer, quan va rebutjar les cautelars, el Suprem ja va deixar clar que la JEC havia aplicat arguments vàlids per deixar Juvillà sense escó. Al març, el mateix tribunal va tombar una altra sol·licitud de mesures cautelars per part del Parlament perquè la situació era reversible i, si hagués dictat a favor de la cambra, l’exdiputat de la CUP hauria pogut recuperar el seu escó.

La suspensió de Pau Juvillà com a diputat va generar un intens debat al Parlament. L’independentisme es va dividir una vegada més perquè no hi havia voluntat real de desobeir la JEC i l’oposició va aprofitar el caos generat aquells dies per reprovar públicament l’ara expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que es troba suspesa pel judici al TSJC per presumpta falsedat documental i prevaricació. Finalment, Carles Riera va substituir Pau Juvillà a la Mesa del Parlament.