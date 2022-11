Una pintada a la botiga dels pares d’Albert Rivera, terrorisme per a l’Audiència Nacional

Una pintada a la botiga dels pares de l’exlíder del Ciutadans, Albert Rivera, va ser investigada com a terrorisme per part de l’Audiència Nacional espanyola. Així es constata a les diligències 104/17 del jutjat central d’instrucció número 6, que dirigeix Manuel García Castellón, que han estat durant quatre anys i mig secretes i a les quals ha tingut accés El Món. Un informe amb el segell de “secret” de la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil delata com per una simple pintada i el dibuix d’uns llaços grocs es van investigar fins a 16 persones, amb intervencions de comunicacions incloses.

L’acció, que va ser propagada per les xarxes per l’aleshores cap de files de Ciutadans, va servir als analistes de la Guàrdia Civil per incloure-la en un suposat “entramat” de “terrorisme” portat a terme pels CDR. De fet, van incorporar els fets a “les accions contra els interessos generals de l’Estat espanyol i els seus representants”. Per a la Guàrdia Civil l’objectiu de la pintada era “infondre terror” i “esporuguir” membres de l’entorn no independentista. Un fet que indicaria, segons l’atestat, “una ràpida escalada de violència dins l’estratègia secessionista”.

Part de l’informe secret de l’atac a la botiga dels pares d’Albert Rivera que van ser unes pintades/QS

Geolocalitzacions i relacions nominals

L’informe de la Guàrdia Civil és del 31 de maig del 2018 i està dirigit per la Unitat Especial contra els Delictes de Terrorisme (Tepol), que depèn del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). El signa el cap de la Prefectura de la Secció d’Informació de l’institut armat a Catalunya, el tinent M64905Z. Un document amb què insisteix que la investigació mira de prevenir i resoldre una estratègia de “subversió de l’ordre constitucional”

L’atestat demana al jutge investigar fins a 16 persones. Així mateix, el jutge va sol·licitar, també a petició dels investigadors, la localització de tots els telèfons mòbils i les connexions d’un punt cèntric de Granollers durant tres hores a través del sistema BTL, és a dir, de les antenes de telefonia. Un cop relacionats els telèfons, van demanar intervenir els que coincidien amb els sospitosos que els analistes tenien en llista com a suposats integrants de diversos CDR del Baix Montseny.

Part de l’informe de la Guàrdia Civil aportat al jutge Manuel García Castellón sobre les pintades “terroristes” a la botiga dels pares d’albert Rivera/Quico Sallés

Subversius i frustrats

Tots aquests esforços van ser per una pintada a la persiana de la botiga de menjar per emportar que regentaven en aquell moment els pares d’Albert Rivera. “Ciutadans=Nazis, viva el PP”, deia la pintada, i hi havia una bandera de tres franges vermelles i dues de grogues. La pintada s’hauria produït la nit del 29 i al 30 de maig del 2018. Així mateix, fiquen al mateix sac uns llaços grocs pintats a la mateixa persiana suposadament el 24 de maig, que el mateix Albert Rivera va denunciar a la xarxa.

Els agents de la Guàrdia Civil conclouen que cal situar la pintada “en el marc de frustracio dels sectors més radicals del separatisme a Catalunya”. Una situació que, segons els policies, provoca que “es produeixi una ràpida escalada de la violència utilitzada en les accions dins l’estratègia secessionista, on destaca el paper protagonista dels CDR, veritables actors de totes les accions violentes” que, segons ells, s’estaven produint a Catalunya. Les pintades, atès l’informe, formen part de l’entramat per “subvertir l’ordre constitucional” que suposa “alterar els serveis públics”, “desestabilització” i “desordres” que “podrien produir tensions irreparables en les persones”.