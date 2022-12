Clam empresarial per l’impuls de les renovables a Catalunya

L’empresariat català exigeix accelerar la transició energètica al país. En un recent manifest de la mà de científics i activistes, el teixit econòmic català ha reclamat l’activació dels grans projectes eòlics i solars que han de bastir el nou mix elèctric de Catalunya. Segons el document refrendat, la “crisi a gran escala” associada a l’emergència climàtica fa imprescindible el salt cap a un sistema de consum elèctric alternatiu.

Entre els signants, destaquen noms d’experts com l’explorador de National Geographic Enric Sala o el director executiu del consorci internacional Global Carbon Project, Pep Canadell. Al vessant empresarial crida l’atenció el nom de Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, entre altres aportacions del món econòmic català.

“Malauradament, Catalunya és a la cua d’Europa i Espanya en sobirania energètica renovable”, reiteren els autors del manifest. Les apostes de socis europeus de dimensions i activitat econòmica similar a la catalana, com són Bèlgica o Dinamarca, són molt més intenses. Si bé les possibilitats del terreny són diferents, el manifest recorda que “amb menys sol tenen 6.000 i 8.000 MW de capacitat de producció fotovoltaica instal·lada”, pels poc més de 455 que hi ha a Catalunya.

No només surt perdent Catalunya en comparació amb la UE. Altres territoris de l’Estat espanyols, com lamenten els signants, han accelerat molt més el pas cap a les renovables. Segons les dades reproduïdes al document, el 2021 es va generar al conjunt de l’Estat un 46,7% de l’energia a partir de fonts renovables, pel 17,5% del mix català.

Promeses sense valor

Els compromisos de transició energètica del Govern, critiquen els empresaris i experts, no semblen alineats amb la realitat de la transició energètica al país. Catalunya hauria de ser, segons les seves administracions, neutra en carboni el 2050 “malgrat l’enorme endarreriment”. Aquesta fita requeriria una reducció del consum energètic del 41% respecte de les dades del 2017, i un augment de 80 punts de participació de renovables en el pool de generació elèctrica català, fins al 97,5%.

Per arribar a aquests objectius, els autors del document avisen que Catalunya hauria de “multiplicar per 33” la seva capacitat de generació eòlica i solar. En aquest sentit, exigeixen que “centrals fotovoltaiques i parcs eòlics terrestres i marins han de passar a formar part del nostre paisatge”. La integració d’aquesta mena de centrals al paisatge català és, asseguren, “imprescindible per garantir el subministrament energètic a centres urbans, indústria o equipaments essencials “en el futur.

Evitar el col·lapse

A banda de l’eficiència energètica i la potencial reducció de costos empresarials que implicaria una transició exitosa cap a l’energia verda, els signants destaquen l’emergència climàtica com a principal motiu per a accelerar la instal·lació de renovables. L’abast i l’ambició de la incorporació de l’eòlica i la solar a Catalunya ha de ser prou per evitar el “risc del col·lapse social econòmic”.

Així, davant propostes limitades –com la instal·lació de plaques solars a les teulades o els parcs eòlics i fotovoltaics a “terrenys marginals– experts i empresaris reclamen “emprendre la transició de manera immediata i a gran escala”. “Tenim l’obligació de crear un sistema energètic zero emissions en temps rècord”, conclouen.