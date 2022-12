El Consell d’Europa critica Espanya per l’etern “bloqueig” del CGPJ

El Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) del Consell d’Europa ha criticat Espanya un any més per l’etern “bloqueig” del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). L’informe de la quarta ronda d’avaluació de les recomanacions efectuades a l’estat espanyol per combatre la corrupció de diputats, jutges i fiscals, aprovat el 2013, constata una vegada més que Espanya no ha fet tot els deures que li demana Europa.

“El bloqueig des de fa quatre anys en la designació del [nou] CGPJ és un assumpte crític que cal adreçar de manera prioritària”, diu el Greco en la seva avaluació, que “lamenta” la falta d’avenços en la matèria. De fet, el grup de control es fa ressò que les negociacions entre el PSOE i el PP va reprendre’s el passat mes d’octubre i es van trencar abans d’acabar el mes. Tot i que no ho menciona, el nou fracàs es va consumar quan Pedro Sánchez va anunciar la reforma del delicte de sedició.

L’informe del Consell d’Europa critica el bloqueig del CGPJ / COE

El Greco recorda a l’estat espanyol que els estàndards del Consell d’Europa exigeix que els “jutges han de ser elegits pels seus companys a través de mètodes que garanteixin la màxima representació del poder judicial a tots els nivells” i envia un avís clar als dos partits majoritaris: “Les autoritats polítiques, com el parlament i el poder executiu, no poden estar involucrats en cap part del procés de selecció”.

El Consell d’Europa retreu a Espanya l’elecció de la fiscal general

Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa tampoc veu amb bons ulls l’elecció de la fiscal general de l’estat per part del govern espanyol. Segons l’informe, Espanya ha obviat les últimes recomanacions del Greco i no ha aprovat cap mecanisme per garantir la “independència”, “imparcialitat” i “transparència” en la designació dels alts càrrecs del poder judicial. El grup apostava per establir “criteris objectius” que permetessin despolititzar els nomenaments de les cúpules judicials i assegura que la situació a Espanya és “problemàtica”.

Felip de Borbó enraona amb Carlos Lesmes a la cerimònia de l’obertura de l’any judicial/EFEPool

El cas que més amoïna el Consell d’Europa és la dependència de la fiscalia general respecte a la Moncloa, que qualifica de “preocupant”. El Greco voldria una reforma que canviés el mètode d’elecció i que es modifiqués la durada del seu mandat perquè no coincideixi amb les legislatures del govern espanyol. El grup insisteix que el sistema de selecció posa en dubte “l’autonomia” de la fiscalia. L’informe també critica la falta de “transparència” dels diputats respecte a la seva relació amb els grups de pressió, ja que només la meitat dels parlamentaris inclou les reunions amb lobbies a la seva agenda pública.

Amb tot, el Greco apunta que de les 11 recomanacions que s’han formulat a l’estat espanyol en aquests darrers anys, set s’han “implementat o s’estan abordant satisfactòriament”, tres s’ha esmenat de manera parcial i només una –el bloqueig del CGPJ– no s’ha implementat.