Desarticulat un grup d’ultradreta que planejava un cop d’estat a Alemanya

La policia alemanya ha detingut 25 persones que plantejaven un cop d’estat. Les forces de seguretat alerten que el grup, format per militants d’ultradreta i exmilitars, ultimava un plan per assaltar el parlament alemany i fer-se amb el poder. La batuda s’ha produït a 11 regions del país i la policia espera detenir fins a 52 persones. Un dels detinguts és un home de 71 anys, conegut com el príncep Heinrich XIII, que era un dels líders del grup.

La fiscalia alemanya ha informat que el grup, que compta amb membres del moviment Ciutadans del Reich, pretenia escapçar el govern federal i instaurar un nou règim basat en el Segon Reich, l’imperi que va sorgir després de la reunificació d’Alemanya el 1871. “Encara no tenim un nom per al grup”, han explicat fonts de la fiscalia. La policia ha efectuat detencions a tot el país i almenys dues persones han estat detingudes a Àustria i Itàlia.

Imatge d’arxiu de la policia antiterrorista alemanya / DPA

El grup d’ultradreta planejava instaura un govern de transició

“Els detinguts són sospitosos de ser part d’una organització terrorista domèstica”, assegura la fiscalia. “L’organització es va fundar el novembre del 2021 i tenia com a objectiu derrocar l’ordre estatal existent a Alemanya”. Fonts del ministeri públic alerten que el grup era conscient que els seus objectius només es podien aconseguir per “mitjans militars i violents contra representants estatals” i que estaven disposats a matar si feia falta.

Els investigadors han revelat que el grup d’ultradreta està convençut que Alemanya està “governada per membres d’un estat profund”. Els seus plans incloïen un govern militar de transició que havia de negociar un “nou ordre” a Alemanya amb les “potències aliades victorioses de la Segona Guerra Mundial”. Fins i tot havien intentat reclutar policies en actiu per ajudar-los en els seus plans. El principal contacte de l’organització eren representants polítics de Rússia, tot i que no hi ha indicis que haguessin rebut una resposta positiva.