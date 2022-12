La Generalitat retornarà els diners de les multes del segon estat d’alarma

La Generalitat ha anunciat que retornarà l’import de les multes cobrades per infringir els confinaments territorials, el toc de queda i les limitacions a les reunions socials durant el segon estat d’alarma. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la resolució, signada pel conseller de Salut, Manel Balcells, per donar compliment a la sentència del Tribunal Constitucional (TC), que a finals de l’any passat va considera inconstitucional el decret aprovat pel govern espanyol.

En concret, es tracta de totes les multes posades entre el dia 25 d’octubre de 2020 i fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021, que queden anul·lades, igual que tots els expedients sancionadors que no s’haguessin resolt. Les persones que van arribar a pagar la multa poden reclamar a través de la pàgina web de tràmits de la Generalitat. Com que els ingressos obtinguts es consideren “indeguts”, a més de retornar l’import de la Generalitat haurà de pagar interessos.

Les Rambles de Barcelona durant l’estat d’alarma / Arxiu

Segona sentència del TC contra l’estat d’alarma

El Tribunal Constitucional va dictar fa un any una segona sentència sobre els estats d’alarma. El tribunal va qualificar la pròrroga de sis mesos del segon estat d’alarma “d’infundada” i “no raonable”. Vox havia presentat un recurs, que es va resoldre amb el vot particular de quatre magistrats, entre ells el del president del tribunal, Juan José González Rivas.

A finals del 2021 la Generalitat ja va haver de retornar uns quatre milions d’euros recaptats per les multes que es van imposar durant el primer estat alarma, que el TC havia declarat inconstitucional mesos abans. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va xifrar en unes 20.000 les multes que s’havien pogut cobrar durant el primer estat alarma, aproximadament un terç de totes les que es van posar. Després de la sentència del TC, tant el govern espanyol com la Generalitat va optar per retornar els imports de les multes.