Jordi Pujol tornarà al Parlament aquest dimarts pels 90 anys de la cambra

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol tornarà aquest dimarts al Parlament de Catalunya per assistir als actes que se celebren a la cambra en el marc del 90è aniversari de la institució, tal com ha avançat l’ACN. D’aquesta forma, el que va ser el president durant més de 23 anys, ha confirmat la seva presència, juntament amb els expresidents Artur Mas i José Montilla.

Per la seva banda, Quim Torra no hi podrà assistir per motius familiars. Així mateix, la cambra catalana ha convidat els 600 exdiputats que han format part de l’hemicicle durant les nou dècades que ha estat en funcionament. Així mateix, els actes de celebració començaran recordant la sessió constitutiva del 6 de desembre del 1932 amb una sessió solemne dins del ple del Parlament a les 18h. S’hi projectarà el discurs del president Francesc Macià, que va ser qui va restaurar la cambra i la Generalitat després de la dictadura de Primo de Rivera i d’any sota el regnat dels Borbons.

Artur Mas i Montilla hi seran

Qui també ha confirmat l’assistència han sigut tots els expresidents vius del Parlament. Durant l’acte hi intervindrà la vicepresidenta de la cambra, Alba Vergès, i hi intervindran tots els grups parlamentaris. Qui clourà l’acte serà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el discurs presidencial i, per acabar, sonarà Els Segadors.

Amb l’assistència de tots els presidents vius del Parlament

Acabada la sessió dins l’hemicicle s’inaugurarà l’exposició ’90 anys de la constitució del Parlament de Catalunya’, que es podrà visitar fins el 14 d’abril. La mostra reprodueix fotografies, documents i articles periodístics per apropar el visitant al context històric previ a l’obertura del Parlament i al clima que es va viure l’any 1932. Estarà al Saló Gris de Passos Perduts de la cambra catalana.

El juny del 2021 la cambra va aprovar una resolució conjunta de JxCat, ERC, ECP i la CUP perquè la legislatura que va començar el 6 de desembre del 1932 fos considerada la primera de la institució, en comptes de la del Parlament restablert del 1980, com fins aleshores.