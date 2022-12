La rellevància de migrar al ‘cloud’ en entorns cada vegada més digitalitzats porta a diferents empreses a analitzar les previsions de creixement en aquest àmbit

La rellevància de migrar al ‘cloud’ en entorns cada vegada més digitalitzats ha portat al fet que diferents empreses estiguin analitzant les previsions de creixement per al 2023 en aquest àmbit, conscients que migrar al núvol els negocis ‘core’ és un procés de coordinació i evolució que han de dur a terme les companyies si volen créixer i adaptar-se a les noves necessitats del mercat i dels seus clients.

L’informe ‘Oportunitats de l’ecosistema de partners’ elaborat per IDC, reflecteix que la inversió de la despesa en IT ha crescut un 3,5% més en 2022 respecte a l’any anterior, la qual cosa demostra que la consecució d’estratègies basades en el núvol i en el digital continua sent el focus per a moltes empreses. També preveu que, en l’any vinent, el 50% de les companyies generarà més del 40% dels seus ingressos a partir de productes i serveis digitals, amb el núvol com a factor clau.

Quant a l’evolució del mercat tecnològic, el negoci del núvol públic en 2026 superarà els 8.000 milions a Espanya, sent la categoria de programari la que creixi el doble de ràpid. Les solucions SaaS continuaran sent les més demandades en el mercat, representant el 55% del total de la inversió en quatre anys. No obstant això, les solucions PaaS es dispararan un 34% fins a 2026, impulsades per factors com la reducció del time to market, l’agilitat o el cost del desenvolupament d’aplicacions.

Una altra companyia que ha analitzat en quina situació es troba el núvol és Minsait, companyia especialitzada en transformació digital pertanyent a Indra, qui recentment ha presentat l’Informe Ascendant 2022 ‘Modernitzar i Créixer en el Núvol’, on afirma que avui dia, el 80% de les companyies accepta que l’adaptació a les noves aplicacions i el viatge al núvol seran pilars rellevants del seu pla estratègic, malgrat que únicament el 10% de les empreses afirma estar aprofitant el màxim potencial que ofereix la ‘cloud’.

Aquest informe fa referència al paper que juga la ‘cloud’ com a plataforma habilitadora de modernització en diferents sectors, com la banca, energètic, construcció, administració pública o telecomunicacions, entre altres.

“El viatge no és senzill i requereix invertir recursos, tancar acords, reforçar el talent, ser disciplinat en termes de definir plans de gestió i seguiment i envoltar-se de “partners”, va declarar en la presentació de l’informe Luis Abril, director general de Minsait.

Tots dos estudis deixen reflectit que el núvol ha d’entendre’s com un mecanisme de millora en l’àmbit intern, per la seva flexibilitat, agilitat i adaptació als processos de cada companyia. Aquestes característiques els permetrà aconseguir una major escalabilitat del negoci i poder oferir una millor experiència d’ús per als seus clients.

Finalment, l’informe ‘Mercat Cloud a Espanya 2022’ elaborat per Quint, que examina el mercat ‘cloud’ d’Espanya per a mostrar l’evolució entorn d’aquesta tecnologia, deixa clara la tendència alça de les estratègies multicloud, l’opció preferida per més del 57% de les empreses que desenvolupen actualment estratègies en el núvol. Constata, a més, que el ‘cloud computing’ s’ha consolidat definitivament en el nucli de les organitzacions, convertint-se en un component bàsic de la seva modernització operativa.

Totes aquestes previsions apunten al fet que el núvol ha deixat de ser disruptiva per a ser un recurs quotidià dins de les companyies. Per tant, és un entorn de xarxa que es converteix en un pilar fonamental dins dels seus plans estratègics per a poder navegar en l’escenari tan canviant en el qual vivim.