Un diputat del PP intenta vetar una entrevista de TV3 al ponent de l’informe Pegasus

El diputat del Partit Popular al Congrés, Pablo Hispán, ha intent impedir una entrevista del corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a París, David Melgarejo, al ponent de l’informe sobre l’espionatge polític, Pieter Omtzigt. Tal com explica la televisió pública catalana, abans que Omtzigt arribés, el diputat espanyol ha començat a fer fotografies al càmera que acompanyava Melgarejo, que ha començat a gravar l’escena per tenir proves del moment.

Acusacions d’Hispán

De fet, quan el ponent ha sortit, Hispán li ha demanat directament que no atengués l’equip de TV3, ja que, segons el popular, “no és una televisió justa”. Així mateix, els periodistes de TV3 s’han defensat i han evidenciat que “no és independentista”, sinó que és una “televisió pública”. Hispán ha insistit assegurant que era la televisió del Govern, tot i que finalment el diputat popular s’ha retirat i la cadena pública catalana ha pogut fer l’entrevista.

Aquesta ha sigut la conversa:

Pablo Hispán: “Aquesta no és una televisió justa.”

Ponent Pieter Omtzigt: “Perdó?”

Pablo Hispán: “És una televisió catalana independentista. Si vol ser objectiu…”

Laia Forés (periodista): “No és independentista, és pública.”

David Melgarejo: “És la televisió pública catalana.”

Pablo Hispán: “És el govern, és la televisió del govern… no és una televisió objectiva. Així que…”

Denuncio un atac a la llibertat de premsa com a periodista de @tv3cat i @CatalunyaRadio. El diputat del PP Pablo Hispán ha intentat que no pogués entrevistar un membre del Consell d'Europa. S'ha ficat pel mig, en el vídeo veureu com. No ha tingut èxit. https://t.co/yNLT1rt0me — David Melgarejo (@DavidMelgarejo_) December 12, 2022

Acabo de presenciar un vergonyós atac a la llibertat de premsa: #TV3 es disposava a entrevistar el parlamentari del Consell d'Europa Pieter Omtzigt i el diputat del PP Pablo Hispán, ficant-se pel mig, pretenia que no fes l'entrevista: "és una tele independentista", ha cridat — Laia Forès (@Laia_Fores) December 12, 2022

En tot cas, els dos periodistes han denunciat a través dels seus comptes de Twitter. Mentre la periodista de TV3 Laia Forès titllava de “vergonyós atac a la llibertat de premsa” el desafiament del diputat del PP, Melgarejo deia que Hispán “s’ha ficat pel mig, en el vídeo veureu com. No ha tingut èxit.”

Pegasus, al Consell d’Europa

Així mateix, el cas Pegasus ha arribat aquest dilluns al Consell d’Europa, que demana al Congrés i al Senat que enviïn tota la documentació i informació sobre el Catalangate. Entre d’altres, hi ha intervingut l’eurodiputada d’ERC Diana Riba, qui ha denunciat es traves que estan posant les autoritats espanyoles per esclarir els fets. De fet, el mateix ponent, Pieter Omtzigt, assegurava que “tot el procés democràtic està minat si uns polítics espien els altres. No saben ara qui ha espiat a qui, i d’on venen les ordres, i en quin context. Però és molt preocupant, i per això investiguem”. De fet, el Consell d’Europa està preparant un informe per saber com regular o prohibir aquestes pràctiques des de la visió dels drets fonamentals.