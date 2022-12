Sánchez treu pit per la reforma del Codi Penal: “El Procés ha acabat”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit per la modificació del Codi Penal que ha aprovat el Congrés dels Diputats després d’un ple d’alta tensió i ha llançat un avís als partits independentistes: “El Procés s’ha acabat”. En una roda de premsa a Brussel·les després del Consell Europeu, Sánchez ha deixat clar que després dels indults als presos polítics, la derogació del delicte de sedició i la reforma de la malversació, la Moncloa ha donat per tancada la carpeta del conflicte català i ha reclamat no “tornar a debats del passat”, en referència a la proposta de referèndum d’ERC, que el govern espanyol considera com un anunci per al consum intern.

“El Procés ha acabat i avui a Catalunya prima la convivència”, ha dit. “A Catalunya no hi haurà cap consulta d’autodeterminació, no només perquè ho diu la Constitució, sinó perquè hem de contribuir amb solucions que no ens portin a la ruptura”. Sánchez s’ha congratulat que des de la seva arribada a la Moncloa l’independentisme està més dividit que mai, ha abandonat la via unilateral i la unitat d’Espanya està més garantida que mai. “A Rajoy li van fer diversos referèndums i a mi cap. Espanya no es trencarà”, ha insistit. Fonts de la Moncloa ha explicat en privat que no ha agradat l’actitud d’ERC, que no ha esperat ni a tenir aprovats els canvis del Codi Penal per tornar a posar la proposta d’un referèndum pactat a sobre la taula.

El ple del Congrés aprova la reforma del Codi Penal que deroga la sedició i modifica la malversació | Europa Press

Sánchez critica les maniobres del PP per aturar la reforma de Codi Penal

El president espanyol també ha aprofitat la seva compareixença a Brussel·les per denunciar el “complot groller” de la dreta per intentar frenar la reforma del Codi Penal amb un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) per evitar que es modifiqui el sistema d’elecció dels magistrats del mateix TC, que es troba bloquejada pel sector conservador del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez ha acusat el PP de voler “segrestar” les institucions i ha deixat clar que la “democràcia i la Constitució prevaldran” per sobre de les maniobres del PP i de Vox.

El Constitucional havia convocat un ple extraordinari per aquest dijous, poques hores abans que el Congrés dels Diputats votés la modificació del Codi Penal, però finalment va ajornar fins dilluns l’anàlisi del recurs del PP gràcies a la pressió dels cinc magistrats progressistes, que van demanar més temps per avaluar una qüestió que podria establir un precedent perillós al funcionament de la cambra baixa, ja que el tribunal hauria pogut bloquejar una iniciativa legislativa abans que s’arribés a aprovar.

Sánchez considera que la dreta i la ultradreta han intentat “emmordassar” el Congrés per mantenir el bloqueig de la renovació del TC. “Ja ho han fet els últims quatre anys amb el CGPJ i ara ho volen fer de nou”, ha denunciat. El president espanyol ha assegurat que “no tot s’hi val” i ha celebrat que, malgrat la pressió del PP i de Vox, el parlament espanyol hagi pogut exercir les seves funcions amb “plena normalitat”.