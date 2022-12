El TC ajorna a dilluns el ple sobre el recurs el PP per la reforma del Codi Penal

El Tribunal Constitucional ha ajornat fins dilluns que ve el ple que ha de resoldre el recurs d’empara presentat pel PP contra la reforma del Codi Penal que s’està tramitant al Congrés dels Diputats i que previsiblement tirarà endavant aquest mateix dijous. La possibilitat que l’alt tribunal pogués bloquejar la tramitació de la llei havia aixecat una gran polseguera a Madrid, ja que es tracta d’una decisió sense precedents a la cambra baixa. El TC havia de pronunciar-se sobre el nou sistema d’elecció dels magistrats del mateix tribunal, canviat pel govern espanyol davant el bloqueig del sector conservador del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

L’ajornament, anunciat aquest dijous a primera hora de la tarda en un comunicat del TC, s’ha produït després que els cinc magistrats progressistes reclamessin més temps per estudiar el cas. En un escrit signat per Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez i Inmaculada Montalbán al·leguen la “impossibilitat” de debatre a fons una qüestió tan transcendental sense el “temps indispensable” per fer-ho amb calma. La gran quantitat de documentació i la complexitat i rellevància de la decisió han enredat el debat. La decisió del TC suposa que no es podran aplicar les mesures cautelaríssimes que reclamava el PP.

El president del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ja havia decidit ajornar dues hores l’inici del ple extraordinari, que estava previst per a les 10.00, a petició d’alguns magistrats. El tribunal havia d’analitzar primer la sol·licitud de recusació de Podemos contra el mateix González-Trevijano, que té el mandat caducat, i contra el ponent de la resolució, Enrique Arnaldo, molt pròxim al PP. El TC també havia de debatre l’escrit del PSOE, que volia personar-se al cas com a part interessada, i el recurs d’empara de Vox, que volia anul·lar tot el ple. Finalment el TC ha deixat la resolució per la setmana que ve.

La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, durant la tramitació de la reforma del Codi Penal al Congrés / Europa Press

La decisió del TC d’estudiar el recurs indigna el govern espanyol

El govern espanyol ja havia mostrat la seva indignació i perplexitat per l’anunci del president del TC, Pablo González-Trevijano, que l’alt tribunal estava disposat a estudiar el recurs del PP. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assegurat que és una “ingerència” sense precedents que “col·locaria a l’intèrpret suprem de la Constitució en una posició que no li correspon”. La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, també ha mostrat la seva preocupació per la deriva del Poder Judicial i ha dit que és “urgent posar punt i final a aquesta crisi del poder judicial”.

Des de Podemos han estat fins i tot més durs. Davant la possibilitat de bloqueig del TC, el portaveu del partit, Pablo Fernández, ja havia titllat els magistrats de “colpistes amb toga” i el president del grup d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, havia alertat que es tractava de “l’amenaça més greu a la democràcia des del 23-F”.