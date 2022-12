El TC ja estudia el recurs del PP contra la reforma del Codi Penal

El Tribunal Constitucional ja té a les mans el recurs d’empara interposat pel PP contra la reforma del Codi Penal que han acordat ERC i PSOE i en menor mesura, Podem. En concret, el recurs es basa en els acords de la Mesa de la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats del 12 i 13 de desembre amb què es tramiten les reformes dels delictes de sedició i de malversació, que implica, segons el PP una reforma de la Llei del Poder Judicial. El ponent del recurs serà el mateix president de l’alta magistratura, Enrique Arnaldo que demanarà la convocatòria extraordinària i urgent del ple tal i com ha acordat amb el vicepresident del Tribunal, per tal que es decideixi sobre l’admissió a tràmit del recurs i, si s’escau les mesures cautelaríssimes sol·licitades pels titulars. En principi, el que es coneix com “l’avocació del ple” s’hauria de celebrar abans de demà dijous.

D’aquesta manera, el Constitucional convoca un ple extraordinari i urgent per tal de decidir si accepta debatre un recurs contra l’acord de la Mesa de Justícia en el que es va admetre les esmenes parcials – a la proposició de llei que deroga el delicte de sedició- que considera que modifica el Poder Judicial. És a dir, demana al Tribunal aturar la reforma amb l’excusa que per la porta del darrera també es reforma la forma d’integrar els membres del Poder Judicial.

Un atac al Poder Judicial

El PP, a través de la seva portaveu, Cuca Gamarra, considera que la reforma constitueix un “atac” del govern espanyol al Poder Judicial amb la seva reforma penal. En aquest marc, els populars reclamen a la magistratura de garanties constitucionals que es pronunciï abans del Ple d’aquest dijous, que, en principi ha de debatre sobre la proposició de llei de PSOE i Unides Podem que inclou les polèmiques reformes penals.

La versió de Gamarra és que la tramitació de la llei que va començar derogant el delicte de sedició, després “va abaratir la corrupció” amb el canvi en el delicte de malversació i ara es vol “introduir per la porta del darrere la modificació de dues lleis orgàniques per controlar el TC”, la llei del Poder Judicial i la del Tribunal Constitucional. D’aquí que la justificació per entrebancar la reforma del Codi Penal és presentar un recurs davant de dues esmenes que, segons ha recalcat, pretenen “controlar” el TC i “la inconstitucionalitat del qual és manifesta”.

