El govern espanyol força la renovació del TC amb una reforma legal exprés

El govern espanyol manté el pols al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i forçarà la renovació del Tribunal Constitucional (TC) amb una reforma legal exprés per eliminar la majoria de tres cinquens necessària perquè el CGPJ esculli els dos magistrats pendents de nomenar pels jutges. Segons avança eldiario.es, el PSOE i Podemos presentaran aquest divendres dues esmenes a la reforma del Codi Penal que s’està tramitant al Congrés i amenaça amb responsabilitats penals als vocals de CGPJ que bloquegin els nomenaments.

La primera esmena reformarà la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial per canviar la majoria de tres cinquens necessària per nomenar els dos magistrats del TC que li corresponen al CGPJ, que passarà a escollir-se per majoria simple. També s’aprofita per fixar un calendari estricte per al procés electoral. A partir d’ara, cada vocal podrà proposar un sol candidat i, quan s’hagi acabat el termini per presentar candidatures, el president del CGPJ haurà de convocar un ple extraordinari en un termini de tres dies per escollir els magistrats, que s’haurà de celebrar a tot estirar tres dies després de la seva convocatòria.

La seu del Tribunal Constitucional / ACN

Amenaces amb accions penals per evitar bloquejos del CGPJ

Un cop s’hagi constituït el ple extraordinari, la votació es farà amb els vocals presents a la sessió –s’elimina la necessitat de quòrum mínim– i es farà en una votació única. Cada vocal podrà votar per un candidat i s’escolliran els dos magistrats que hagin obtingut més vots. D’aquesta manera, la Moncloa espera que un cop s’hagi aprovat la reforma al BOE el CGPJ hauria d’escollir els magistrats en menys de dues setmanes. Per evitar maniobres del sector conservador, la reforma inclou una amenaça de conseqüències penals per aquells vocals que bloquegin els nomenaments, que podrien ser acusats de desobediència o prevaricació per omissió.

La segona esmena del PSOE i Podemos modifica la Llei Orgànica 2/1979 del Tribunal Constitucional i estableix que si, passats els 9 anys i tres mesos de mandat dels magistrats proposats pel govern espanyol i el CGPJ, “un dels dos òrgans no hagués fet la seva proposta, es procedirà a la renovació dels magistrats designats per l’òrgan que hagi complert el seu deure constitucional”. Amb aquesta modificació, el govern de Pedro Sánchez acaba amb la controvèrsia sobre si la renovació per terços del TC s’ha de fer de manera conjunta i suprimeix la verificació dels nous magistrats per part de l’alt tribunal i seran els òrgans proposants –Congrés, Senat, govern i CGPJ– qui hauran de garantir que els candidats compleixen amb els requisits exigits.