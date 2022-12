Un exlletrat del TC veu “molt dubtós” que a l’1-O hi hagués malversació

L’exlletrat del Tribunal Constitucional (TC) i professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, veu “molt dubtós” que l’organització del referèndum de l’1-O es pugui considerar malversació i creu que el govern espanyol “no es va atrevir” a incloure el delicte en els indults als presos polítics perquè no volia pagar el preu polític d’un indult total malgrat ser conscient que la sentència del Suprem va ser “excessiva”.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Urías ha insistit que el judici de l’1-O va ser una “persecució política” i ha confirmat que la reforma del delicte de malversació que prepara el govern espanyol permetria condemnar igualment els líders del Procés. “Podrien tenir penes més baixes, però no quedaria impune perquè els Suprem els condemnaria igual”, ha alertat. El PSOE ha proposat rebaixar a quatre anys la pena màxima a la malversació sense ànim de lucre, que ara passaria a dir-se desviament pressupostari irregular.

L’exlletrat del TC Joaquín Urías parla sobre el delicte de malversació / Europa Press

L’exlletrat del TC celebra que s’acabi amb el delicte únic de malversació

El constitucionalista ha admès que la reforma de la malversació que s’està tramitant al Congrés és “tècnicament” correcte perquè ara mateix és un “delicte únic” que té les mateixes penes la corrupció que la malversació. Urías creu que és “lògic” que dues conductes diferents tinguin penes diferents. L’exlletrat ha criticat el govern de Mariano Rajoy per haver reformat el Codi Penal el 2015 per castigar l’independentisme després de la consulta del 9-N.

Urías ha contradit Junts per Catalunya i ha alertat que destinar diners públics a un compromís electoral “pot ser delicte” encara que no s’hagi impugnat el programa del partit. “Si Vox guanya les eleccions i es compromet a gastar diners per fomentar la violència de gènere, doncs serà un delicte”, ha dit. Aquest dilluns està previst que el PSOE presenti oficialment la seva proposta per reformar el delicte de malversació després d’unes negociacions intenses amb ERC.