El TC manté la incògnita sobre el bloqueig de la reforma del Codi Penal

El Tribunal Constitucional (TC) manté la incògnita sobre el possible bloqueig de la reforma del Codi Penal que han demanat el PP i Vox amb sengles recursos d’empara. El tribunal ha decidit endarrerir unes hores l’inici del ple a petició d’alguns magistrats i s’espera que emeti el seu veredicte abans de la votació al Congrés dels Diputats, que s’hauria de produir al migdia. En un principi, el TC tenia previst reunir-se a les 10.00, però finalment ha posposat el ple a les 12.00 per l’entrada de nous escrits.

El PSOE ha contraatacat a la maniobra del PP per frenar la tramitació de la reforma del Codi Penal al Congrés dels Diputats, que aquest dijous celebra un ple per aprovar la proposició de llei que deroga el delicte de sedició i reforma el de malversació, entre molts altres canvis. Els socialistes han presentat un escrit davant del Tribunal Constitucional (TC) per personar-se al recurs interposat pel PP contra dues esmenes que fan referència al nomenament de nous membres del mateix TC i reclamen al tribunal que no accepti les mesures cautelaríssimes sol·licitades pels populars.

Vox se suma al PP amb un recurs propi i Podemos recusa magistrat

Vox s’ha sumat a la polèmica a última hora i aquest mateix matí ha presentat el seu propi recurs al TC per reclamar que directament impedeixin la celebració del ple. El partit ultra creu que el tribunal hauria de declarar la nul·litat de la tramitació de l’ordre del dia que va incloure la reforma del Codi Penal. Ara el tribunal ha d’analitzar les recusacions plantejades per Podemos abans de poder entrar a debatre el recurs del PP i també han d’analitzar l’escrit de Vox.

En el seu escrit, el PSOE avisa el TC que paralitzar la tramitació de la reforma del Codi Penal seria una “ingerència” sense precedents que “col·locaria a l’intèrpret suprem de la Constitució en una posició que no li correspon”. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha insistit que acceptar el recurs del PP seria una “intromissió” i ha recordat que el Constitucional té membres amb el mandat caducat i qüestiona la seva legitimitat. López ha alertat que la “maniobra sense precedents” del PP és un “salt qualitatiu” en la seva deriva “radicalment antidemocràtica”.

La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, fent una pregunta a la sessió de control al govern espanyol | ACN (Congrés dels Diputats)

“L’adopció d’una mesura cautelaríssima com seria la suspensió de tot o part d’un procediment en curs al Congrés afectaria un dels fonaments de la nostra democràcia“, ha dit López en declaracions recollides per l’ACN. “L’exercici de la potestat legislativa per les Corts Generals és una de les bases de l’estat de dret i acordar la suspensió d’un procediment legislatiu que s’està desenvolupant en aquest moment a les cambres suposaria afectar directament al mateix”. Els socialistes consideren que han de formar part del procés perquè és “evident l’interès legítim com a part” i critiquen que encara no han rebut la demanda d’empara del PP.

La reforma del Codi Penal tirarà endavant si el TC no ho impedeix

El Congrés dels Diputats tramitarà la reforma del Codi Penal sense problema si el Tribunal Constitucional no ho impedeix. El PSOE i Podemos tenen el suport de la majoria de la investidura per aprovar la polèmica mesura en un ple extraordinari que comença a ser una forma recurrent de procedir. Els dos partits del govern espanyol van utilitzar aquest mecanisme per superar el primer examen parlamentari el passat 24 de novembre –votat a la una de la matinada– i una setmana després hi van tornar per rebutjar els textos alternatius del PP, Vox, Cs, Junts i la CUP. Això vol dir que en poc més d’un mes s’haurà completat la tramitació a la cambra baixa.

L’estratègia triada pel govern espanyol –una proposició de llei orgànica per reforma el Codi Penal– és una via que permet entrar el text al Congrés sense el pronunciament del Consell d’Estat ni del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Els lletrats del Congrés van elaborar un informe que alertant que hi havia defectes formals que s’havien de solucionar per deixar clar que la reforma deroga el delicte de sedició.