La Moncloa tanca la porta a un referèndum i avisa que l’1-O no queda impune

Ni 24 hores ha durat sobre la taula la proposta d’ERC de fer un referèndum pactat. La Moncloa, que encara té feina a convèncer els barons socialistes de les bondats de la reforma del Codi Penal que deroga la sedició i rebaixa la malversació, no vol sentir a parlar de consultes i ha tancat la porta a un referèndum “ni per la via pactada i per la via unilateral”. En una entrevista a TVE, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha insistit que un “referèndum és contrari a la nostra Constitució i no es pot celebrar. Tampoc és una solució perquè és divisiva i només cronificaria el conflicte”.

ERC ha presentat aquest dilluns la seva proposta de referèndum com a moviment d’obertura per a la segona fase de la taula de diàleg. Els republicans consideren que la reforma del Codi Penal reequilibra una mica la balança i ara ja poden negociar amb l’estat en condicions d’igualtat. “Fins ara havíem prioritzat la qüestió antirepressiva bàsicament per situar-nos en una posició d’igualtat o de més igualtat per poder negociar”, ha dit la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una entrevista a TV3. Ara els republicans volen que l’estat espanyol es mogui i “defineixi les condicions per al referèndum”.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, acompanyat de Laura Vilagrà, Marta Vilalta i Gabriel Rufián en una compareixença a la seu del partit a Barcelona / ACN

ERC busca el reconeixement internacional per a un referèndum pactat

Vilalta ha explicat que han triat una fórmula que maximitzi les possibilitats d’obtenir reconeixement internacional. La proposta de la ponència d’ERC estableix una participació mínima del 50% i un 55% de vot favorable, tal com la comunitat internacional va acordar per al referèndum de Montenegro. “Estem convençuts que podem guanyar”, ha dit amb relació al llindar del 55% de vots favorables, molt criticat per la resta de partits independentistes. També proposen que es pugui votar a partir dels 16 anys –com a Escòcia– i amb una pregunta clara i binària, com a l’1-O.

La proposta d’ERC ha agradat força al PNB. El president de l’EBB del partit nacionalista, Andoni Ortuzar, considera “positiva” l’aposta dels republicans per un referèndum acordat. “S’ha de valorar positivament, en la seva justa mesura, l’escenari que està dibuixant per al futur ERC, en la mesura que porta la celebració d’un referèndum a paràmetres internacionals i objectius”. Ortuzar ha recordat que una de les crítiques a l’1-O és que el Procés va ser “unilateral” i no es va negociar amb l’estat, buscar una mediació internacional ni hi havia unes regles del joc clares.

Nova discrepància PSOE-ERC per la reforma del Codi Penal

La reforma del Codi Penal, que ha passat per la mínima el primer tràmit al Congrés, ha tornat a evidenciar les discrepàncies entre el PSOE i ERC a l’hora d’interpretar els canvis legislatius que han acordat. L’última estira-i-arronsa ha estat per la reforma de la malversació. Mentre els republicans consideren que amb el nou tipus penal –anomenat desviació pressupostària irregular– queda acotat el delicte de malversació sense ànim de lucre i, per tant, un 1-O quedaria lliure de sospita perquè els pressupostos de la Generalitat incloïen una partida per al referèndum, la Moncloa insisteix que res ha canviat.

“Dels fets provats a la sentència del Procés no hi ha cap fet que quedi despenalitzat. Cap”, ha etzibat el ministre de Presidència. “Tots estan penalitzats amb nous delictes com són el de desordres públics agreujats i el de desviament irregular de fons”.