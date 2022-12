Aragonès reclama al PSC que aprovi el pressupost com ERC fa a Madrid i Barcelona

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat al PSC que deixi de banda els tacticismes polítics i aprovi els pressupostos catalans, igual que ERC ha fet amb els de Madrid i previsiblement farà amb els de Barcelona. En una entrevista a la SER, Aragonès ha demanat als socialistes i a Junts que canviïn d’actitud per “aprovar els pressupostos tan aviat com es pugui” perquè la millora de les condicions de vida dels catalans està en joc. El president ha recordat als dos partits que els comptes que prepara ERC ja compten amb l’aval de sindicats i patronals, del món de la cultura i del tercer sector, així com dels comuns. “La pobresa que intentem combatre no pot esperar dos o tres mesos si es pot resoldre en un”, ha etzibat.

“ERC ha obert el camí votant a favor dels pressupostos de l’Estat i facilitant la tramitació dels de Barcelona”, ha insistit Aragonès, que malgrat tot ha descartat arribar a acords de govern amb el PSC perquè defensen “models oposats” de país. “Un Tripartit no està sobre la taula”, ha sentenciat. El president de la Generalitat també ha criticat l’actitud de Junts, a qui ha dit que no només “s’equivoca d’adversari”, sinó que a més “s’equivoca llegint el context” polític. Aragonès ha alertat que el recurs del PP per frenar la reforma del Codi Penal és “l’enèsim intent de la dreta de segrestar el poder” i ha recordat que algunes de les maniobres que fan servir “s’han assajat primer a Catalunya”.

Pedro Sánchez i Yolanda Díaz al ple del Congrés / Europa Press

Aragonès portarà el referèndum pactat a la taula de diàleg

Aragonès ha assegurat que la primera fase de la taula de diàleg ha permès “reduir la capacitat repressiva de l’estat” i que ara ha arribat el moment de parlar d’un referèndum d’independència “pactat i amb reconeixement internacional”. El president de la Generalitat considera que cal “abordar la qüestió de fons, que és la relació política entre Catalunya i Espanya” i ha apostat per entrar en “les causes del conflicte”. Respecte a les paraules de Pedro Sánchez sobre la fi del Procés, Aragonès ha defensat que l’independentisme no ha renunciat a les seves aspiracions. “Si algú pensa que, per haver arribat a acords, renunciem al que som i a les nostres conviccions, s’equivoca”.

El dirigent català ha reclamat al govern espanyol que no s’amagui i s’ha mostrat disposat a pressionar per abordar una reforma de la Constitució que faci possible la convocatòria d’un referèndum acordat. “Si el problema és la reforma de la Constitució i no la voluntat política, parlem-ne”, ha dit. “Quan hi ha voluntat política, es pot arribar a acords i després buscar el camí jurídic”. Amb tot, després dels indults i de la reforma del Codi Penal el govern espanyol no vol sentir a parlar d’un referèndum.

De fet, fonts de Moncloa han expressat en privat el seu enuig pels tempos d’ERC, que va posar el referèndum sobre la taula fins i tot abans que el Congrés hagués aprovat la derogació de la sedició i la reforma de la malversació. El govern espanyol considera que ha fet un gran esforç per acontentar els republicans fins i tot en qüestions que els poden passar factura de cara a les eleccions municipals de l’any vinent.