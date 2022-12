El Senat aprova la reforma legislativa amb el veto del TC de protagonista

El Senat ha aprovat la proposició de llei que entre altres reformes legislatives deroga el delicte de sedició i rebaixa les penes del de malversació. La iniciativa pactada entre el govern i ERC ha obtingut 140 vots a favor, 118 en contra i 3 abstencions en una votació marcada per la intervenció del Tribunal Constitucional, que ha obligat el Senat a suspendre la tramitació de dues disposicions que feien referència al sistema d’elecció de jutges del mateix TC. A última hora d’aquest dimecres l’alt tribunal es va reunir d’urgència i va rebutjar les al·legacions de la cambra alta, que va reclamar l’aixecament del veto per la “pertorbació” que suposava per al seu funcionament.

El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, ha defensat el paper dels populars en la crisi institucional oberta entre el TC i la Moncloa i ha assegurat que el recurs del seu partit ha estat per “tractar de solucionar un nyap i un atropellament”. En declaracions recollides per l’ACN, Maroto ha criticat el president espanyol, Pedro Sánchez, i els seus socis de govern per intentar influir en el Constitucional per la porta del darrere. “S’han topat amb l’estat de dret, això és el que ha passat”, ha dit el senador, que ha insistit que es tracta d’un problema de “formes”.

Pedro Sánchez intervé al Senat en presència d’Alberto Núñez Feijóo / Europa Press

Per la seva banda, el senador de Junts per Catalunya, Josep Maria Cervera, ha justificat el ‘no’ a la reforma perquè el seu partit “no avala la criminalització del Procés” perquè considera que el nou redactat fa que tant el referèndum de l’1-O com els seus preparatius siguin “delictes punibles” i a més amplia la “criminalització de conductes democràtiques”. La portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès, ha retret la “manca d’acompanyament” del seu partit a les negociacions dels republicans amb la Moncloa. “Si totes les formacions estiguessin acompanyant, els resultats serien molt millors”, ha lamentat.