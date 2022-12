Ple d’urgència al TC per la petició d’aixecar el veto a la votació al Senat

El Tribunal Constitucional (TC) ha convocat un ple d’urgència per aquest mateix dimecres a les 19.00 per analitzar la petició del Senat de revocar la polèmica suspensió de la reforma judicial. La cambra alta ha entrat a registre un escrit per personar-se a la causa i impugnar les mesures cautelaríssimes decretades pel TC, que el dilluns va ordenar la retirada de dues disposicions sobre el sistema d’elecció dels magistrats del TC de la reforma legislativa que, entre altres coses, modifica el Codi Penal per eliminar el delicte de sedició.

En el seu escrit d’impugnació, el Senat ha reclamat al TC que resolgui la qüestió abans del ple de demà en el qual s’ha de debatre i votar la reforma legislativa. La cambra alta alerta que la decisió del tribunal és “inèdita, extemporània, pertorbadora i de conseqüències imprevisibles”. Segons el text, avançat per La Vanguardia, el Senat recorda al TC que la resolució “afecta directament un òrgan que no ha adoptat els acords objecte del recurs d’empara” i considera que la resolució arriba tard.

Hemicicle del Senat durant la primera sessió plenària després de l’aturada estival al 2020 / Jesús Hellín

La suspensió de la reforma judicial arriba fora de temps

“El TC hauria d’haver adoptat la seva decisió durant el temps en el qual la proposició de llei orgànica es trobava en tramitació al Congrés dels Diputats, abans de la votació del ple, però no ho va fer”, lamenta el text. El Senat considera que la “hipotètica vulneració del dret fonamental dels recurrents” no es pot reparar de manera “immediata” perquè la proposició de llei aprovada al Congrés, “sense el previ pronunciament del Tribunal Constitucional, s’ha de considerar ferma”. Per tant, la cambra alta considera que la suspensió només es podia adoptar abans de la votació, no després.

L’escrit també estima que la suspensó del TC “ocasiona una pertorbació de la màxima gravetat” al funcionament de les Corts Generals i als drets fonamentals dels senadors. Per això considera que l’actuació del TC és “desproporcionada” i entra en contradicció amb la doctrina del mateix tribunal.