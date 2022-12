El Govern pressiona el PSOE i considera que la taula de diàleg “continua”

El Govern de la Generalitat de Catalunya no descarta una taula de diàleg abans que acabi l’any, malgrat la negativa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fonts de Palau admeten que és “difícil” que s’acabi produint, però recorden que els últims cops que hi ha hagut una taula de diàleg l’executiu espanyol no ha cedit fins abans de les 24 hores de la trobada. Amb això, la intenció de l’executiu és celebrar la trobada entre la setmana que ve i les primeres setmanes de gener.

Fonts de presidència també asseguren que “tenen elements de força democràtica perquè es produeixi la taula”, fent referència a la necessitat de l’executiu espanyol de tenir els vots dels diputats d’Esquerra Republicana per tirar endavant la legislatura i aprovar algunes lleis que venen en els pròxims mesos com ara la reforma de la llei mordassa.

Pere Aragonès i Laura Vilagrà entrant a la Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Nova carpeta a la taula

Amb això, l’executiu republicà assegura que el procés de negociació continua, tot i que el govern espanyol, en certa forma, ja hagi donat per tancada la carpeta catalana. “Hem abordat una part de les conseqüències i ara hi ha la necessitat de resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol”, diuen fonts de Palau, que han fet una valoració de l’any polític assegurant que els objectius dels republicans aquest any era “avançar en la desjudicialització”. L’executiu considera que ha avançat en aquest sentit perquè “hem utilitzat les nostres palanques de força”, com són els diputats a Madrid i la dependència de l’executiu estatal als vots d’Esquerra Republicana.

El Govern també recorda la seva aposta per l’Acord de Claredat, i el situa entre la “retòrica als efectes pràctics”, deixant un missatge clar a Junts, o un “immobilisme que ens retorna als anys 80′”, enviant un clar missatge a l’executiu estatal. Amb això, l’executiu també lamenta que, quan el president ho va proposar en el debat de política general, el “soroll” al Govern ho “tapés”. Cal tenir en compte que durant el debat de política general del setembre passat els socis de Govern (ERC i Junts) estaven en crisi degut a la manca de compliment de l’acord d’investidura.

Aconseguir forces per la mesa

En aquest sentit, el Govern considera que la taula de diàleg continua, i interpreten que ara toca abordar l’Acord de Claredat. Per això, fonts de l’executiu admeten que requereix força i per això “volem teixir aliances a Catalunya”, fent referència a la majoria del 80% i recosint la unitat de l’independentisme. De fet, asseguren que l’executiu “empre està a punt”, ja que “sempre hi ha temes a parlar”.