Junts acusa Elena d’utilitzar les xarxes del Govern per promocionar Rufián

Un vídeo promocional dels Bombers de la Generalitat està provocant polèmica. Es tracta d’un acte a Santa Coloma de Gramenet que es va celebrar dilluns, on conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va presentar la propera promoció del cos de bombers i el paquet de mesures per feminitzar-lo. En el vídeo, a més d’Elena i altres membres dels Bombers, també s’hi pot veure el candidat d’ERC a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet i líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián. Una cara que, a Junts per Catalunya, no ha agradat gens veure en les imatges i han acusat el conseller d’haver aprofitat les xarxes socials del Govern per fer promoció de l’alcaldable. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha registrat una pregunta escrita al conseller on demana a Elena que respongui si creu que és “ètic” incloure en un vídeo oficial fins a cinc vegades imatges on apareix Rufián.

Segons informa l’ACN, fonts d’Interior han detallat que es va convidar Rufián per la seva condició de diputat al Congrés, igual que es va fer amb el diputat del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Raúl Moreno, que va declinar l’oferta; i l’alcaldessa del municipi, Núria Parlón.

Rufián apareix 5 vegades en el vídeo

Junts ha comptat les vegades que Rufián apareix en el vídeo promocional dels Bombers: cinc. Per això, el grup parlamentari ha preguntat al titular d’Interior com justifica que el candidat d’ERC surti tants cops quan no és ni regidor del municipi i exigeixen saber el cost que ha suposat “l’elaboració d’aquest vídeo promocional”.

En el text, Junts també pregunta al Govern si van informar d’aquest acte als sindicats de bombers i si les seves propostes s’han escoltat, igual que si es va citar autoritats locals de Santa Coloma de Gramenet i la seva alcaldessa. En aquest cas, des d’Interior ja s’ha confirmat que es va convidar Parlón.