Carol Rovira confirma que no participarà a ‘Eufòria 2’ i explica per què

Els teleespectadors de TV3 han tingut una doble ració de la Carol Rovira aquest dijous. La presentadora ha estat al capdavant de la gran final d’Eufòria Dance i, a més a més, ha robat el protagonisme al Joel Díaz i ha començat ella el monòleg del Zona Franca. Només començar, ha deixat clar que això és molt bo i que fa història: “És la primera vegada que emeten dos programes seguits presentants per una dona… i, a més a més, per la mateixa dona que soc jo. Cinc dones a plató sense cap tio”. Tot just després acudia el presentador del programa, que es mostrava indignat perquè ella hagués rebut més aplaudiments.

Carol Rovira, presentadora de Zona Franca per uns minuts | TV3

La presentadora ha revelat que a Eufòria Dance no llegeix guió perquè les càmeres estan lluny i tampoc no podrien llegir-ho, que s’aprèn de memòria les 23 pàgines de tot el que ha d’anar explicant cada gala: “Són moltes hores d’estudi, però és el que hi ha”.

Després de l’Eufòria Dance ha reconegut que està molt emocionada perquè ha estat molt intens: “La meva primera experiència com a presentadora va començar per un accident, ja que la Marta Torné estava malalta de Covid i em van demanar que la substituís a Eufòria. Poc després, el Miki va haver de marxar de concert i també em van posar a mi. Tot va ser així una mica per accident, quan em va trucar el director del programa per demanar-me, de manera camuflada, si volia presentar”.

Sobre el seu èxit a Eufòria ha reconegut que li va encantar perquè s’ho va passar molt bé en poder compaginar la música i el teatre. No podrà repetir l’experiència com a coach en la segona temporada: “No puc estar un any més perquè se m’han acabat les idees”. La nova professora serà la Paula Malia, que la substituirà: “Tot és nou per a mi. He treballat com a actriu, però mai en un format així. D’Eufòria em vaig enganxar al final. Aquests formats m’encanten i ara em plantejo la meva funció com la d’ajudar-los a transmetre, intentar acompanyar-los i orientar-los perquè siguin conscients que els estan veient i que han d’explicar una història”, ha dit a Catalunya Ràdio.

Carol Rovira ha gravat una sèrie en alemany sense parlar l’idioma

Ara no tinc cap projecte a TV3, però he acabat de gravar una sèrie a Alemanya, en la que he hagut d’aprendre’m de memòria el guió en alemany quan jo no parlo aquest idioma. Estic suant de recordar-ho. Em vaig aprendre què significava el que estava dient mitjançant gestos amb un coach. La noia era brutal, una actriu alemanya que m’anava dient de què anava cada seqüència. La gravava i m’ho anava apuntant fonèticament per anar-ho repetint. No puc dir-te res en alemany, només les frases del meu personatge que m’he après de memòria“.

Carol Rovira de jove en una foto que no volia que es veiés | TV3

Un altre moment divertit ha arribat quan el presentador li preguntava sobre la seva biografia. Estaven xerrant sobre coses del seu poble quan han emès una fotografia de Carol Rovira de jove que l’ha avergonyit: “Ai, Joel, aquesta és l’època quan començava a ser xoni. En el meu poble ho havies de ser per supervivència. Em vaig posar pírcings, extensions, les celles molt fines…”.