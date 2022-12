‘Eufòria Dance’ s’acomiada amb 12 guanyadors i fortes crítiques

Eufòria Dance ha arribat a la gran final. Després d’unes coreografies complicades i unes proves de molt nivell, entre el jurat i el públic present a plató s’han seleccionat els 12 concursants guanyadors. Tots ells formaran el cos de ball de la segona edició d’Eufòria, la que començarà la pròxima primavera. Després de quatre gales, TV3 ha emès un programa que ha tornat a premiar la creativitat i la feina darrere d’unes actuacions en què els protagonistes han estat els ballarins.

L’Albert Sala no ha pogut evitar emocionar-se en haver de dir adéu els últims aspirants, que ho han donat tot. Finalment els concursants que han convençut i que es converteixen en els guanyadors són el Guillem, la Daniela, la Marina, el Víctor, la Reichel, el Santi, el Jan, la Mery, el Juan, la Yaiza, la Sheila i el Rafa.

Després d’una gala amb una gran pífia amb els càlculs dels percentatges, aquesta emissió sembla que ha convençut més. Ha agradat que comptessin amb l’ajuda de quatre exconcursants de la primera edició del programa. La Clàudia s’ha convertit en Rosalía en un recull de les seves millors cançons, mentre que la Scorpio ha revolucionat el plató amb un look estrafolari i un conjunt de cançons d’urban en català. També he pogut veure el Chung-Man, que ha interpretat un mix de temes coneguts de bandes formades per nois.

La gran sorpresa era l’aparició del Triquell, finalista i un dels més estimats. En el seu cas, acudia a plató per presentar el seu primer single anomenat Jugular. Quin ha estat el problema? Que el cantant no balla gaire bé, el que alguns usuaris han criticat perquè desentonava en una gran final que buscava grans coreògrafs.

Què opinen els teleespectadors sobre la gran final d’Eufòria Dance?

A Twitter hi ha hagut opinions contradictòries sobre aquest programa. Eufòria Dance no ha aconseguit tanta repercussió com la primera edició, ni de bon tros. No han fet una audiència tan alta i tampoc no ha generat el fenomen fandom. Les crítiques han estat constants i no les han pogut evitar en l’última emissió del programa: “Això d’Eufòria Dance no s’aguanta per enlloc. Quina cutrada! Vergonya, ni parlar saben. Colla de tarats”, “Una mica ofensiu que en un programa com Eufòria Dance surti el Triquell a ballar com un pare”, “Confesso que no havia vist cap Eufòria i avui estic ballant el Dance (que en català vol dir dansa). Només puc dir quina decepció“.

Això d’Euforia dance no s’aguanta per enlloc. Quina cutrada !! Vergonya, ni parlar saben. Colla de tarats! — Al (@Alfseu) December 22, 2022

Una mica ofensiu que en un programa com Eufòria dance surti el Triquell a ballar com un padre #EuforiaDanceTV3 — g (@moonchildnttcry) December 22, 2022

Confesso k no havia vist cap Eufòria i avui estic veient el Dance (k en català vol dir Dansa)

Només puc dir: quina decepció — Fada Rebel (@Hadaluzrebelde) December 22, 2022

Continua sense agradar que els concursants parlin majoritàriament castellà i que l’Albert Sala, el coreògraf i cap de jurat, digui més paraules en anglès que en la seva llengua: “És el primer dia que miro Eufòria Dance. M’acabo d’adonar que els cantants d’Eufòria fan playback? Això marca molt el nivell de programa. Ja no parlo de la castellanització de TV3, que és lamentable“, “A l’Eufòria Dance sembla ser que pocs concursants parlen català. Us agrairíem que subtituleu els que parlen castellà“, “He vist deu minuts de la frikada aquesta a TV3, més castellà que català. Dramàtic com ho estan espanyolitzant tot. Però res, anem-los pagant produccions i sous…”.

#EuforiaDancetv3

És el primer dia que miro EufòriaDance. M'acabo d'adonar que els cantants d'Euforia fan playback? Això marca molt el nivell de programa.

Ja no parlo de la castellanització de TV3, que és lamentable. — sinistre (@sinistre1976) December 22, 2022

A l'Euforia Dance sembla ser que pocs concursants parlen català. Us agrairem que subtituleu els que parlen castellà, @tv3cat #EuforiaDanceTV3 — Martha Stewart (@MStewartPrat) December 22, 2022

He vist deu minuts de la frikada aquesta d’Euforia Dance a TV3: més castellà que català.

Dramàtic com ho estan espanyolitzant tot.

Però, res, anem-los pagant produccions i sous … — JordinaSonet (@romagosa_j) December 22, 2022

Entre tantes crítiques, alguna alabança al programa de dansa de TV3

Eufòria Dance no ha agradat especialment, però entre tants missatges negatius també n’hi ha hagut de bons. La més aplaudida torna a ser la presentadora, Carol Rovira, que té una legió de fans molt fidel. Entre els teleespectadors contents, trobem d’alguns que creuen que ha estat bé: “M’ha encantat, un programa curtet però intent. Encara que en canviaria algunes coses pel que fa al format, m’ha enganxat i ha mostrat els ballarins d’una manera molt propera. Enhorabona a tots i totes, tant de bo tinguéssim més programes així“, “És impossible concentrar-se amb Carol tan guapa i fent-ho tan bé com ho fa”, “El més difícil deu ser escollir els finalistes perquè tots els ballarins són boníssims” o “Eufòria Dance, quin programa tan increïble”.

Me ha encantado Euforia Dance, un programa cortito pero intenso, y aunque con algunas cosas que cambiaría en cuanto a formato, me ha enganchado y ha mostrado a los bailarines de una forma muy cercana, enhorabuena a todos y todas, y ojalá tuviésemos mas a menudo programas así — Carlos Hortensius (@dhortensius_c) December 22, 2022

Es imposible concentrarse con Carol tan guapa y lo bien que lo hace #CarolRovira #EuforiaDancetv3 #EuforiaDance3 pic.twitter.com/5xVaxpw7O0 — rivecrespo (@rivecrespo) December 22, 2022