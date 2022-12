‘Atrapa’m si pots’, cada dia a TV3 durant les festes de Nadal

L’Atrapa’m si pots tindrà protagonisme durant les festes de Nadal a TV3. La cadena ha volgut premiar l’èxit i bones crítiques del concurs i emetrà programes especials els caps de setmana d’aquestes dates. Cada dissabte i diumenge des del 24 de desembre fins al 8 de gener, en Llucià Ferrer farà preguntes divertides i interessants als nens i nenes escollits.

El concurs acompanyarà els més petits de la casa durant les seves vacances escolars, en les que veuran altres nens a televisió responent preguntes sobre temes molt diversos. L’horari d’emissió serà el de sempre, a les 20 hores tot just abans del TN Vespre.

TV3 ha preparat sis programes especials en els que cinc nens i nenes concursaran cada dia per aconseguir premis “fantàstics”. I en què consisteixen? Des de la cadena expliquen que els dos finalistes de cada emissió s’enduran una estada d’una nit a Port Aventura per a quatre persones. El concursant que completi primer l’escala de l’última fase d’endurà una tauleta digital. I el guanyador o guanyadora final? En el seu cas, guanyarà una estada de cap de setmana per a tota la família a Calonge i Sant Antoni.

TV3 emetrà especials de l’Atrapa’m si pots durant el Nadal | CCMA

L’Atrapa’m si pots, també entre setmana

Per si això no fos poc, TV3 ha confirmat que també hi haurà Atrapa’m si pots entre setmana. Els fans del programa també podran jugar des de casa de dilluns a divendres gràcies a la remissió d’alguns programes antics amb nens. En aquest cas, però, es podrà veure des del 27 de desembre fins al 5 de gener a partir de la una del migdia.

Les audiències continuen acompanyant el concurs presentat pel Llucià Ferrer, que s’ha consolidat cada cap de setmana. Les xifres són boníssimes i això dona ales a la cadena per continuar apostant per més i més emissions. Un programa barat de produir i que els fa tocar el cel sempre que n’emeten un.