Què emetrà TV3 els dies de Nadal?

TV3 ha fet oficial quina serà la programació especial per als dies de Nadal. Volen aprofitar l’esperit nadalenc dels teleespectadors i per això oferiran una col·lecció de pel·lícules ambientades en aquestes festes a TV3 a la carta. Han fet una selecció de comèdies americanes entre les que es troben títols com Amors nadalencs al dente, Una carta d’amor per Nadal, Nadal sobre gel, Un Nadal diferent, Nadal al carrer Chestnut o Tornar a casa per Nadal.

Als migdies de la setmana vinent no podrà veure’s Com si fos ahir, que descansarà fins a l’any vinent. Divendres 23 faran l’últim capítol de l’any i no tornaran a la sobretaula fins al pròxim 9 de gener.

Divendres 23 de desembre, l’últim concert de Joan Manuel Serrat

La programació especial començarà la nit de divendres 23 de desembre. Emetran l’últim concert de Joan Manuel Serrat quan hagi passat una hora des de l’arrancada de l’espectacle. Parlem d’un xou important per a ell i tots els seus fans, tenint en compte que és l’últim dels tres recitals que ha fet per acomiadar-se definitivament dels escenaris. Tot just després del TN Vespre, permetran que tothom pugui acomiadar-lo quan fa més de 60 anys que va començar una carrera artística que ara acomiada.

TV3 emetrà l’últim concert de Joan Manuel Serrat | CCMA

Dissabte 24 de desembre, cinema a TV3

La nit de Nadal, a TV3 podrà veure’s una pel·lícula destinada a totes aquelles persones que estiguin farts dels típics programes especials de cantants. A la seva graella apareix programat el film del 2014 La família Bélier, en la que una adolescent que té els pares sords descobreix que té un do per al cant sorprenent.

Diumenge 25 de desembre, El Messies d’Albert Guinovart

I el dia de Nadal, què podrà veure’s a TV3? Durant el matí emetran l’estrena de El Messies, l’obra nadalenca d’Albert Guinovart. Començarà a partir de les 12:25 hores, un concert “de música brillant i íntima plena de contrastos”. Asseguren que es tracta d’un viatge emocionant en què la música apareix “com a sortilegi i profecia del canvi i salvació que tothom espera”.

Així serà l’emissió del concert d’El Messies | TV3

I a la nit, serà el torn de Terra baixa, l’obra de teatre que podran veure tots aquells que sintonitzin TV3.

Dilluns 26 de desembre, el Concert de Sant Esteve de l’Orfeó Català

El matí del 26 de desembre, TV3 oferirà un recull de les últimes edicions del Concert de Sant Esteve de l’Orfeó Català. Volen oferir una mostra del repertori nadalenc de les últimes edicions, el que permetrà que els teleespectadors sentin música popular, tradicional i obres d’autor. En aquesta selecció hi haurà cançons catalanes, basques i també d’altres països. L’edició d’enguany que es fa al Palau de la Música Catalana s’emetrà uns minuts abans de les set de la tarda en directe.

El matí de Sant Esteve emetran una selecció musical | TV3

Una selecció amb la que esperen captivar els teleespectadors durant les festes.