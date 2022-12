Filtren un dels motius de la ruptura d’Aitana i Miguel Bernardeau

Aitana i Miguel Bernardeau semblaven la parella ideal, per la qual cosa la seva ruptura ha sorprès tant. Estaven en plena promoció d’una sèrie junts en la que interpreten una parella enamorada, un projecte que curiosament els hauria acabat separant. Cap dels dos no ha dit quins són els motius d’aquesta decisió dràstica, simplement s’han limitat a confirmar que estan vivint en cases diferents. Doncs bé, sembla que els problemes haurien començat amb l’assistència de la cantant a una festa en la que hauria coincidit amb jugadors de futbol famosos.

Així ho ha assegurat Pipi Estrada a Sálvame aquest divendres, que hauria pogut saber que la gran esbroncada entre Aitana i Miguel va donar-se per culpa d’una festa que van organitzar abans del Mundial. Aitana estava convidada a una celebració en la que van demanar que tots deixessin els telèfons a l’entrada en una urna. L’actor, que titlla de molt controlador, s’hauria posat com una fera en veure que la nòvia no contestava les seves trucades. Ell sabia que allà hi havia un munt de nois guapos i haurà embogit de gelosia en imaginar-se-la enganyant-lo.

Miguel Bernardeau, “gelós i enfadat” per l’assistència d’Aitana a una festa privada de futbolistes

Qui hi havia en aquella festa? El tertulià treu a la llum dos noms: Vinícius i Rodrygo, dos jugadors del Reial Madrid: “Va haver-hi un problema. Totes les persones que estaven a la festa privada havien de deixar els seus telèfons en una urna, inclosa Aitana. Què va passar durant aquella nit? Jo no sé si aquell va ser el motiu de la ruptura, però ell va estar trucant-la tota la nit i no tenia resposta. Ell no sabia on era i per això s’enfada, mentre ella ballava samba i alguna batucada fins a la matinada. Tots tenien la ment molt oberta i molt desperta. L’endemà ell estava molt enfadat i van tenir una gran esbroncada encara que ella li va intentar explicar per què no va respondre el telèfon”.

Pipi Estrada dona informació d’Aitana i Miguel Bernardeau | Telecinco

La resta de col·laboradors del programa van deixar clar que, en cas de ser cert, Miguel Bernardeau estaria deixant molt a desitjar com a parella. Ara bé, Pipi Estrada ha deixat clar que no està d’acord perquè ell hagués actuat igual: “Jo només us dic que si m’assabento que la meva xicota ha anat a una festa de futbolistes, jo també m’enfado”.