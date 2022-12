Campanya dels fans d’Aitana contra una periodista: insults i amenaces

Aitana continua a primera línia mediàtica. L’exitosa cantant, que es va fer famosa gràcies a la participació a Operación Triunfo, ha acaparat molts titulars recentment per la seva ruptura amb Miguel Bernardeau. Ara és un tema més espinós el que l’assenyala, ja que una periodista de Cuatro ha acusat els seus fans d’estar amenaçant-la.

Quin és el problema? Aitana ha demanat als paparazzi que no facin guàrdia davant de casa seva durant la matinada perquè està sola i té por. Davant d’aquesta afirmació, molts han començat a dir que la reportera Alba García havia estat la responsable de la filtració de l’adreça d’Aitana i que, per tant, la pressió contra ella és per culpa seva.

Ella ha negat haver publicat aquesta informació: “Els atacs contra mi han començat a través de Twitter. Una de les seguidores del club de fans de l’Aitana ha publicat el meu perfil a Twitter i, a partir d’aquí, han començat a escriure’m i enviar-me missatges en els que em diuen de tot, en què em vexen i m’amenacen“.

Una periodista de Cuatro denuncia els fans d’Aitana | Mediaset

Els fans d’Aitana carreguen, amenacen i insulten una periodista

La periodista, que treballa a En boca de todos, assegura que s’han confós de persona: “Jo no vaig publicar la seva adreça, va ser una redactora d’un diari que es diu igual que jo. No tenim cap mena de similitud física, a més a més. Han començat a acusar-me a mi sense corroborar res. M’han amenaçat! Jo els he dit que no he estat jo, però continuen atacant-me. Em sento vulnerable i atacada“.

És per tot això que ara demana que cessin les crítiques i els insults: “Em diuen que tant de bo m’acomiadin perquè soc una porca, que soc una gilipollas demente i fastigosa, que esperen que vingui gent de matinada a casa meva”.