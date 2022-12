‘La Marató’ de TV3 perd molta audiència per culpa de l’emissió del Mundial

La Marató de TV3 ha tingut una audiència acumulada d’1.852.000 teleespectadors, el que suposa una xifra bastant inferior a les de l’any passat. S’han quedat en un bon 13,6% de share, però, el 2021, van signar un 20,2%. La salut cardiovascular ha interessat, però els ha fet molt de mal competir durant gairebé tres hores amb la final del Mundial de futbol.

Des de la cadena destaquen que van liderar a la nit i que el minut més vist de tot el dia va arribar amb l’actuació de la Mariona Escoda, la guanyadora d’Eufòria. En aquell punt, després del TN Vespre, van arribar al màxim de la jornada amb un 21% de quota. A Twitter han sumat molts missatges, per això, tants com 15.800.

L’audiència mitjana va ser de 216.000 espectadors, quan l’any passat va superar els 293.000. Tenint en compte això, podem dir que la d’enguany ha tingut la quota de pantalla més baixa perquè, fins ara, el pitjor resultat havia estat un 14% el 2016. No es pot obviar que, com dèiem, el partit entre Argentina i França va obtenir unes xifres històriques amb un 67% de quota màxima durant la tanda de penals. Era molt difícil competir-hi i la baixa audiència de TV3 en aquelles hores ha perjudicat considerablement la xifra final.

Les tres presentadores centrals del matí de La Marató | TV3

L’espai més vist del dia de La Marató, el TN Vespre

Cal destacar que en un programa tan llarg, el mètode per calcular l’audiència mitjana els perjudica perquè no està pensat per fer-se en una emissió de 15 hores. Els espais que més van triomfar van ser els Informatius, especialment el TN del Ramon Pellicer i la Cristina Riba en què van signar un boníssim 26,2% que el converteix en el segon telenotícies més vist de tota la temporada.

Ramon Pellicer i Cristina Riba obtenen molta audiència el dia de La Marató | TV3

Sigui com sigui, la bona notícia té a veure amb la recaptació perquè van acabar amb un marcador final espectacular de 8.034.807 €. L’any passat van assolir un total 9.022.147 €, pràcticament un milió més que enguany.