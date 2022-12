‘Birra’, una paraula antiga, el neologisme del 2022

La paraula ‘birra’ és el neologisme triat per al 2022. Així ho han decidit, amb un 32% dels vots, gairebé 14.000 persones a través d’una votació popular. Les primeres posicions de la llista dels neologismes d’aquest any la completen ‘Salut mental’, amb el 19,6%; ‘Tuti’, assolint un 11,9%, ‘Violència vicària’, amb 8,4% dels vots i ‘Poliamor’, també amb 8,4%. Aquestes paraules ‘noves’ s’incorporaran aviat al Diccionari de la llengua catalana (DIEC), de la mateixa manera que s’ha fet amb els neologismes que han guanyat edicions anteriors.

La votació popular, que ha finalitzat aquest dijous, l’ha impulsat l’Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i ‘birra’ s’ha proclamat vencedora d’entre les 10 paraules que s’havien proposat.

La paraula ‘tuti’ ha quedat en tercera posició de la llista

Una paraula no tan nova

‘Birra’ s’ha convertit en la paraula més votada per la població i podria incorporar-se al diccionari properament, però no es pot dir que sigui una paraula nova. Per primera vegada, en l’edició d’enguany s’ha incorporat a la votació un mot que no consta al DIEC, però que es pot considerar una paraula antiga i prou utilitzada. Ara, per aparèixer al diccionari, la Secció Filològica de l’IEC ha de donar l’últim vistiplau.

Gairebé el doble de votants que el 2021

Enguany han participat en la votació popular 13.985 persones, una xifra que creix considerablement en comparació a edicions passades. De fet, gairebé duplica la del 2021, en què van votar 8.045 persones. L’enquesta estableix quatre franges d’edat i els vots s’han distribuït de manera força equilibrada, però el bloc de menors de 20 anys representa una quarta part del total, mentre que els de 60 o més suposen menys de la quarta part.

Excepte entre els més grans -en què ha guanyat ‘tuti’-, totes les franges d’edats s’han decantat per la paraula ‘birra’. En la franja dels 20 als 39 anys, el percentatge arriba al 40%, i en el grup majors de 60 s’assoleix el 20%. La segona posició de la llista l’ocupa ‘salut mental’, que ocupa aquesta marca en totes les franges d’edat, però el percentatge és més gran en la franja dels joves, amb un 26,5%. L’entusiasme dels més grans ha facilitat que la paraula ‘tuti’ es quedi amb la tercera posició.