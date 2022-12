Polèmica a Twitter per la discriminació del català en les cerques de Google

Twitter té com a protagonista aquest dimecres el català com a polèmica. La raó una piulada de l’exvicepresident del Govern, Jordi Puigneró, sobre les cerques en català a Twitter. Segons denunciava Puigneró, tot i tenir el dispositiu i el cercador de Google configurat en català, les cerques en llengua catalana no apareixien fins la tercera opció. De fet, l’exvicepresident i exconseller de Polítiques Digitals esperonava als usuaris a publicar fotografies de les seves cerques per constatar el que seria una discriminació del principal cercador de la xarxa de les entrades en català.

El primer exemple que ha servit per esperonar el debat virtual ha estat la cerca de “la meva cartera”, l’aplicació de la Generalitat per incorporar les identificacions sanitàries dels ciutadans. La cerca apareix primer en anglès, després en castellà i com a tercera opció, en català tot i tenir configurat el cercador amb llengua catalana. La petició de Puigneró ha començat a rebre respostes i comprovacions com ara del diputat de Junts, Ramon Tremosa, o l’escriptora Marta Rojals que ha recordat que va denunciar aquesta situació el passat 14 de desembre.

Desenes d’exemples

A partir de la petició de l’exvicepresident, molts usuaris han començat a respondre, a aportar les proves que demanava i fins i tot, alguns, ha tirat de beta de la ironia, fent recerques com “puta Espanya” o d’altres, de caire espanyolista, que li retreuen que no tingui més feina que mirar aquestes dades. En tot cas, la majoria dels usuaris constaten per ells mateixos la denuncia de Puigneró i aporten les seves dades o visions, com ara, la traducció al castellà de la toponímia de molts pobles de Catalunya o cerques que només apareixen en anglès. Altres usuaris de Twitter li recomanen que indiqui a Google l’opció de només pàgines en català.

De moment, la polèmica continua afegint cada usuari la seva experiència de cerca amb l’ànim d’acumular informació per denunciar suposadament la situació a Twitter. Un dels gurús de la tecnologia a la xarxa, Josep Maria Ganyet, també denunciava la mateixa situació respecte Viquipèdia, que tot i tenir tot configurat en català li apareixia a la recerca en castellà. L’empresari Álex de Azuaje ha afegit: “Per fer la contribució al mètode científic que buscat puta Espanya i tot i tenir Google programat en anglès tot el contingut s’ha mostrat en català, tret del web Amazon que en castellà parla d’un llibre escrit en català. Això és bo o dolent?”

