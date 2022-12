El Govern celebra el Catalan Culture Day per apropar la cultura als cònsols

La primera edició del Catalan Culture Day, una iniciativa del Govern dirigida al cos consular perquè conegui de primera mà la cultura i llengua catalana, ha estat tot un èxit. S’ha celebrat aquest divendres al Palau de la Música Catalana, des d’on la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el president de la Fundació Orfeó Català, Joaquim Uriach, han presentat aquesta primera edició. L’objectiu d’aquest programa és que els diplomàtics puguin descobrir el patrimoni català i els equipaments culturals més significatius, així com els monuments i la cultura que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. De fet, aquesta primera edició s’ha celebrat a l’única sala de concerts declarada Patrimoni de la Humanitat, el Palau de la Música de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

Serret ha explicat que la internacionalització de la cultura és una “pedra angular” per a la conselleria d’Exteriors del Govern perquè estan “orgullosos de la diversitat de cultures i persones que viuen a Catalunya”. “Defensar la cultura i llengua pròpies va de la mà de la defensa d’aquesta diversitat“, ha assegurat. Per a Serret, parlar de cultura catalana és sinònim de parlar de la llengua, “una prioritat” del Govern. Per això ha avançat que una de les properes sortides del cos consular els aproparà la realitat de la llengua catalana “perquè puguin palpar la realitat lingüística de Catalunya”.

Meritxell Serret al ‘Catalan Culture Day’ / ACN

Garriga demana suport als cònsols en la defensa del català

En paral·lel, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat la importància del Pacte Nacional per la Llengua al cos consular present al Palau de la Música Catalana. “El futur del català ens implica a tots i a totes. Vosaltres, com a cònsols, sou referents i exemples, i comptem amb la vostra complicitat; per això és molt important tenir punts de trobada com aquesta primera edició del ‘Catalan Culture Day'”, ha reivindicat.