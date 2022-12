Junts i PSC paren els peus al Govern sobre la imminència de l’acord pels comptes

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar aquest dimecres que queda una reunió sectorial amb Junts i una altra amb el PSC per abordar els pressupostos de la Generalitat del 2023. També va dir que esperava que en els propers dies hi hagués un acord, mentre que esperen que el consell executiu aprovi els comptes abans que acabi l’any i així portar-los al Parlament. Doncs bé, Junts nega que hagi estat l’última reunió sectorial amb l’executiu, mentre que els socialistes han tornat a posar d’exigència el Hard Rock, el quart cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat com a elements fonamentals de la negociació. De fet, fonts de Junts asseguren que no han parlat ni de l’eix nacional, que és un dels punts importants de les 50 propostes que va presentar el partit de Turull i Borràs a l’executiu.

Natàlia Mas i Guix, Consellera d’Economia i Hisenda. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Segueixen les converses

Tant Junts com el PSC han tingut noves reunions aquest dijous a la tarda al Parlament de Catalunya. Mentre que amb Junts han abordat la carpeta d’habitatge i les converses no han acabat amb cap acord, amb el PSC el Govern ha fet retorn de les propostes dels socialistes en matèria de salut i habitatge. Tot i això, segons fonts socialistes, l’executiu no ha volgut entrar a parlar dels tres projectes “fonamentals” pel PSC.

Tot i que Junts nega que hagi estat la última reunió sectorial, fonts de l’executiu contradiuen aquesta versió i assegura que les reunions tècniques ja han acabat i que a partir d’ara comença una altra fase de la negociació. Si amb Junts hi ha divergències sobre aquesta visió, amb el PSC la constaten. Tant és així que la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha assegurat avui al Parlament que a partir d’ara iniciaven les negociacions de veritat, “intercanviant propostes i cedint”.

El PSC refreda les presses

De fet, Romero ha rebaixat les expectatives del Govern, que preveu portar els comptes al Parlament abans d’acabar l’any, assegurant que “ara no tinguin pressa”, ja que ERC els va incloure més tard en les negociacions pels comptes que els altres. A més, avisen que si el Govern porta els comptes al Parlament sense un acord presentaran una esmena a la totalitat. A més, els socialistes també han advertit a l’executiu que el pacte amb els comuns “els grinyola” en matèria de fiscalitat, tot i que el Govern ja ha avisat que el pacte “no es toca”.

Aquest divendres els socialistes seguiran les converses amb l’executiu. El Govern necessita, com a mínim, el suport de PSC o Junts per poder aprovar els comptes per al 2023. Si els comuns voten a favor del projecte, al costat dels vots d’ERC, n’hi hauria prou amb els vots a favor de PSC o bé de Junts perquè la cambra aprovés els comptes. També seria suficient que tant socialistes com la formació de Laura Borràs i Jordi Turull s’abstinguessin a la votació.